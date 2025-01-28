Названо имя второго претендента на пост главы Пензы

28.01.2025 | 15:17

Обнародовано имя второго претендента на пост главы Пензы, которое до последнего оставалось неизвестным: это заместитель заведующей детским садом № 23 Мария Комарова.

Во вторник, 28 января, прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на указанную должность. Заявки подали временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов (он сделал это 27 декабря) и Мария Комарова (ее документы поступили вечером в предпоследний день приема, 24 января).

«Члены комиссии оценили полноту предоставления кандидатами документов. Замечаний по ним нет.

Решением комиссии оба кандидата допущены до конкурса. Он состоится 30 января. Далее будет принято решение о регистрации кандидатов на должность главы города или отказе в регистрации», - сообщили в гордуме.

В начале февраля зарегистрированные кандидаты представят свои программы развития областного центра депутатам на сессии. Затем народные избранники путем голосования определят, кто на ближайшие 5 лет возглавит Пензу.

Пост стал вакантным после того, как в октябре Александр Басенко по собственному желанию досрочно сложил полномочия.