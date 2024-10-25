Александр Басенко покинул пост главы Пензы

25.10.2024 | 10:08

Глава Пензы Александр Басенко покинул пост, который занимал на протяжении 3 лет. Об этом стало известно в пятницу, 25 октября.

«В Пензенскую городскую думу поступило заявление о досрочном прекращении им полномочий по собственному желанию. Согласно уставу решение относится к компетенции городской думы», - сообщил председатель представительного органа Денис Соболев.

Депутаты проголосовали за отставку.

Присутствовавший на сессии губернатор Олег Мельниченко уточнил, что Александр Басенко пошел на такой шаг «в силу семейных обстоятельств». Он вручил уже бывшему главе благодарность Президента РФ и орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Сам Басенко в ответном слове отметил, что за 3 года «было сделано достаточно много хороших дел на благо Пензы».

Александр Басенко вошел в руководящий состав мэрии в апреле 2021 года. Тогда он был назначен на должность заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства.

В ноябре 2021-го после ухода мэра Андрея Лузгина на его место депутаты избрали Басенко - на срок полномочий городской думы седьмого созыва.

27 января 2023-го после реформирования органов местного самоуправления Басенко стал главой Пензы (должность «глава администрации» была упразднена).

Исполнение обязанностей главы временно возложено на первого заместителя Олега Денисова.