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Политика

Назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы

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В пятницу, 20 декабря, депутаты городской думы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пензы. Он пройдет 30 января 2025 года в 14:00 на пл. Маршала Жукова, 4.

Документы на конкурс начнут принимать с 24 декабря, закончат - 27 января.

Среди условий указано, что кандидат должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры. Он должен представить в комиссию личное заявление и анкету по специальной форме; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную не ранее чем за 3 месяца до дня проведения конкурса; паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; заключение медицинской организации по форме 001-ГС/у и др.

Также необходимо предоставить сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - губернатору Пензенской области.

Членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пензы назначены председатель гордумы Денис Соболев, его заместители Юрий Зиновьев и Алексей Петров, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации г. Пензы Наталья Ипатова.

В октябре глава города Александр Басенко, занимавший эту должность с 2021 года, написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. 25-го числа депутаты гордумы на сессии проголосовали за его отставку.

Басенко сообщил, что должен вернуться в Краснодар: так сложились семейные обстоятельства. «Но работа на пензенской земле останется в моей памяти навсегда», - заявил он.

Назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы

Исполнение обязанностей главы Пензы было временно возложено на первого заместителя Олега Денисова.

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