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Политика

33-летний Сергей Воронцов назначен зампредом областного правительства

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У председателя правительства Пензенской области появился еще один заместитель. Им стал 33-летний Сергей Сергеевич Воронцов, который с апреля 2022-го по август 2024 года был министром транспорта Ульяновской области.

Нового зампреда представили во вторник, 17 декабря, на заседании областного правительства. Он будет курировать отрасли строительства, дорожного хозяйства, транспорта, градостроительства и архитектуры.

Раньше эти сферы были под контролем первого зампреда Виктора Кувайцева. Теперь за ним остались вопросы ЖКХ и развитие новых территорий.

33-летний Сергей Воронцов назначен зампредом областного правительства

«Сергей Сергеевич введен в состав оперативного штаба. Он окончил Московский государственный университет путей сообщения. Молодой парень. Работал в целом ряде организаций, «МосТрансПроекте», был директором департамента Министерства транспорта Ульяновской области, заместителем министра, министром транспорта. Работа ему понятна, известна. Желаю ему успеха, тем более что вопросы транспортной реформы - это сейчас важные вопросы, которыми необходимо вплотную заниматься», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что Воронцову предстоит работать с опытными министрами - Александром Гришаевым и Александром Итальянцевым.

«Просьба выстроить с ними нормальные деловые отношения, найти общий язык. И, соответственно, в добрый путь - с реализацией всех возложенных на нас задач», - добавил глава региона.

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Источник — фото - срезки с видео из TG-канала Олега Мельниченко
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