Бывший глава Пензы Александр Басенко написал прощальный пост

30.10.2024 | 19:29

Бывший глава города Александр Басенко, покинувший пост 25 октября, попрощался с пензенцами в среду, 30-го числа.

«От всего сердца благодарю вас за совместную работу на благо города на протяжении последних трех лет. Спасибо за инициативность, активную вовлеченность в различные проекты. Знаю, что пензенцы по-настоящему любят свой край и делают все, чтобы он процветал», - написал Александр Басенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что должен вернуться в Краснодар: так сложились семейные обстоятельства.

«Но работа на пензенской земле останется в моей памяти навсегда», - подчеркнул бывший глава.

Александр Басенко вошел в руководящий состав мэрии в апреле 2021 года. Тогда он был назначен на должность заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. В ноябре 2021-го после ухода мэра Андрея Лузгина на его место депутаты избрали Басенко - на срок полномочий городской думы седьмого созыва.

В октябре 2024-го глава написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. 25-го числа депутаты гордумы на сессии проголосовали за его отставку.

Исполнение обязанностей главы Пензы временно возложено на первого заместителя Олега Денисова.