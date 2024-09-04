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Политика

Пензенец не смог стать кандидатом в депутаты гордумы

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В Пензе мужчине, желавшему стать депутатом городской думы восьмого созыва, отказали в регистрации в качестве кандидата. Такое решение принял избирком Октябрьского района.

Гражданин решил баллотироваться не от какой-либо партии, а в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу и 19 июля подал документы.

Однако собранных им подписей оказалось недостаточно: 56 из 79 признаны недействительными. Где-то авторы подписей указали неполные адреса (только улицу, номера дома и квартиры, без города), где-то претендент в кандидаты не заверил подписной лист собственноручным автографом.

Мужчина обратился в суд с требованием признать отказ избиркома незаконным, так как среди прочего в постановлении отсутствовали сроки и порядок его обжалования.

После изучения материалов дела была установлена законность отказа, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что гражданин ранее являлся депутатом гордумы одного из созывов.

Выборы в городскую думу будут проходить 3 дня - 6, 7 и 8 сентября. Депутатов станут выбирать по смешанной системе: 25 человек по одномандатным округам, 10 - по партийным спискам. На кресла претендуют 292 человека от 8 политических партий и проходящих в порядке самовыдвижения.

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