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Политика

На кресла депутатов Пензенской гордумы претендуют 292 человека

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В Избирательной комиссии Пензенской области подвели итоги регистрации кандидатов на выборы-2024, которые состоятся 6-8 сентября.

Всего замещается 2 269 депутатских мандатов, на них решили претендовать 4 176 человек.

«Зарегистрировано 4 110 кандидатов от 8 политических партий и выдвинутых в порядке самовыдвижения. Остальные утратили статус либо сняли кандидатуры», - уточнили в избиркоме.

В сентябре в регионе состоится в общей сложности 292 избирательные кампании. В Пензе по смешанной системе будут выбирать депутатов городской думы: 25 человек по одномандатным округам, 10 - по партийным спискам.

«Выдвинуто кандидатов - 305. Зарегистрировано кандидатов - 292 от 8 политических партий и выдвинутых в порядке самовыдвижения», - пояснили в избиркоме.

В последний раз аналогичная процедура проводилась в сентябре 2019-го. В целом депутатский корпус тогда обновился примерно наполовину.

По партийным спискам наибольшее число голосов получила «Единая Россия», далее шли КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров. Остальные партии (это РЭП «Зеленые», «За справедливость!», «Патриоты России» и «Родина») не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

Что касается одномандатных округов, то из 25 мандатов 15 получили представители «Единой России», 9 - КПРФ, 1 - самовыдвиженец Жиганша Туктаров.

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