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Политика

Ивана Белозерцева лишили звания почетного гражданина Пензы

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Во вторник, 3 сентября, депутаты Пензенской городской думы собрались на внеочередную сессию, чтобы решить вопрос о снятии с бывшего губернатора Ивана Белозерцева звания почетного гражданина Пензы.

Оно было присвоено Ивану Белозерцеву 31 августа 2018 года «за многолетнюю безупречную работу и выдающиеся заслуги перед городом Пензой и ее жителями».

Однако бывшего главу региона признали виновным в получении взятки на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство ГК «Биотэк» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

25 января его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей с лишением федеральных наград и орденов, запретом занимать государственные должности в течение 10 лет.

Вопрос о лишении экс-губернатора званий поднимал один из депутатов гордумы в мае. Однако в то время в суд второй инстанции поступила апелляция на приговор.

30 августа Московский городской суд завершил ее рассмотрение и отказал в удовлетворении жалобы. Приговор Ивану Белозерцеву, а также основателю ГК «Биотэк» Борису Шпигелю и еще 4 осужденным вступил в силу.

На внеочередной сессии городской думы присутствовало 28 депутатов из 34. Народные избранники единогласно высказались за снятие с бывшего губернатора звания «Почетный гражданин города Пензы».

Тем же документом они признали утратившим силу решение гордумы от 20 марта 2009 года о поощрении Ивана Белозерцева памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

2 сентября действующий глава региона Олег Мельниченко подписал распоряжение о лишении Ивана Белозерцева ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

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Источник — фото московских судов общей юрисдикции
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