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Политика

Мошенники ведут рассылку с фейкового аккаунта губернатора

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В субботу, 31 августа, губернатор Олег Мельниченко сообщил о том, что мошенники создали фейковый аккаунт и от его имени делают массовую рассылку в мессенджерах.

Он попросил подписчиков не реагировать на подобные сообщения и всегда проверять профиль, с которого приходят сообщения.

«Подозреваю, что за этой провокацией стоят злоумышленники из Украины, в данный момент в ситуации разбираются компетентные органы», - отметил Олег Мельниченко.

Глава региона призвал пензенцев к бдительности и осторожности.

В конце января этого года Олег Климанов, занимавший пост главы Заречного, рассказал, что мошенники от его имени отправили извещения по списку контактов о якобы грядущей проверке документации. В апреле аферисты с такого же фейк-аккаунта запустили рассылку в Telegram.

Ранее пензенцев не раз предупреждали об уловках мошенников. Они могут представляться не только банковскими служащими, но и сотрудниками силовых структур, операторами сотовой связи, коммунальщиками.

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Источник — фото pixabay.com
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