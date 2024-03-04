Пензенским депутатам запретили самовольно покидать Россию

04.03.2024 | 13:02

В понедельник, 4 марта, на сессии Законодательного собрания Пензенской области внесли изменения в закон о статусе депутата.

Документ дополнили статьей 6-4, посвященной ограничению права на выезд из страны народного избранника, владеющего сведениями особой важности или совершенно секретной информацией.

В таком случае наложить ограничение может председатель Заксобра. При принятии решения спикер должен учитывать:

- характер имеющихся у депутата сведений;

- положение о том, что срок ограничения права на выезд из РФ (за исключением особых случаев) не может превышать пяти лет со дня последнего ознакомления с совершенно секретной информацией.

При необходимости покинуть пределы государства народный избранник обязан письменно уведомить председателя об этом.

Краткосрочный выезд может быть разрешен, если:

- депутату требуется экстренное лечение;

- его близкому родственнику требуется лечение, а иных сопровождающих нет;

- существует угроза жизни или здоровью близкого родственника, находящегося за границей;

- находящийся за границей близкий родственник умер;

- есть необходимость в личном присутствии депутата при совершении юридически значимых действий, связанных с принятием наследства в соответствии с законодательством иностранного государства.