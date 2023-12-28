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Политика

Главой нового управления в регионе стал 30-летний инженер

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В Пензенской области назначен начальник новой структуры - управления молодежной политики. Им стал 30-летний Илья Ковалев. Информация размещена на сайте регионального правительства.

Илья Олегович родился в 1993 году в Пензе, в 2017-м окончил ПГУ, около пяти лет работал инженером в структуре одного из сотовых операторов, в 2022-м стал советником губернатора, в 2023-м - его помощником.

3 ноября 2023-го в регионе было утверждено постановление, согласно которому полномочия по реализации молодежной политики, относившиеся к компетенции министерства образования, были переданы областному правительству.

Ранее также сообщалось о перезагрузке регионального молодежного правительства. Оно стало состоять из председателя, его заместителя, ответственного секретаря, руководителей по различным направлениям и кадрового резерва.

Срок полномочий членов структуры увеличился с двух до четырех лет. Учет их деятельности начали вести на основе рейтинговой системы (нужно набирать не менее 50 баллов в месяц). Состоять в иных молодежных совещательных органах при органах госвласти запрещается.

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Источник — фото пресс-службы областного правительства
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