В Пензенской области перезагрузят молодежное правительство

В Пензенской области решили перезагрузить региональное молодежное правительство. Постановление, в котором координируется деятельность структуры, было подписано главой кабмина Николаем Симоновым 28 августа.
Так, в документе указывается, что молодежное правительство состоит из председателя, его заместителя, ответственного секретаря, членов, отвечающих за различные направления, и кадрового резерва.
Срок полномочий членов структуры увеличивается с двух до четырех лет. Учет их деятельности отныне будет вестись на основе рейтинговой системы (нужно набирать не менее 50 баллов в месяц). Состоять в иных молодежных совещательных органах при органах госвласти запрещается.
Для поддержки положительного имиджа при молодежном правительстве создается пресс-служба, которая будет освещать работу структуры и вести ее сайт.
Постановление, включающее множество мелких изменений, вступило в силу в день его опубликования (29 августа).
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