В Пензенской области перезагрузят молодежное правительство

30.08.2023 | 10:11

В Пензенской области решили перезагрузить региональное молодежное правительство. Постановление, в котором координируется деятельность структуры, было подписано главой кабмина Николаем Симоновым 28 августа.

Так, в документе указывается, что молодежное правительство состоит из председателя, его заместителя, ответственного секретаря, членов, отвечающих за различные направления, и кадрового резерва.

Срок полномочий членов структуры увеличивается с двух до четырех лет. Учет их деятельности отныне будет вестись на основе рейтинговой системы (нужно набирать не менее 50 баллов в месяц). Состоять в иных молодежных совещательных органах при органах госвласти запрещается.

Для поддержки положительного имиджа при молодежном правительстве создается пресс-служба, которая будет освещать работу структуры и вести ее сайт.

Постановление, включающее множество мелких изменений, вступило в силу в день его опубликования (29 августа).