Положения народной программы ЕР учтены в бюджете

11.10.2023 | 17:01

Промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России» и финансирование ее положений в проекте бюджета на предстоящую трехлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, сообщает ER.ru.

Как подчеркнул председатель Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.

«На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым ученым, социально ориентированным некоммерческим организациям», - рассказал он.

Председатель сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% - до более чем 20 триллионов рублей.

«Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы», - отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка Вооруженных сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.

«Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание, чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая победа», - констатировал Дмитрий Медведев.

Кроме того, обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики. Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 млрд дополнительно, на классное руководство - более миллиарда рублей.

В Пензенской области «Партийный десант» на сегодняшний день совершил почти 1 300 выездов на объекты народной программы, в число которых вошли школы, детские сады, спортивные площадки, дома культуры, медицинские учреждения.

Депутат Государственной думы Дмитрий Каденков подчеркнул, что в регионе проводится активная работа по реализации народной программы, в том числе в сфере здравоохранения.

«В рамках решения поставленных задач продолжаются строительство и ремонт медицинских учреждений, их оснащение современным оборудованием. Опережающими темпами ведется установка модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных селах.

Так, возведен ФАП в Земетчинском районе, запланированный к постройке в 2024 году. На объекте завершены как строительные и отделочные работы, так и благоустройство территории. Совсем скоро, намного раньше установленных сроков, жители села смогут получать медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и вакцинацию в комфортных условиях», - рассказал народный избранник.