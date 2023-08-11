Николай Аргаткин стал главой Иссинского района

11.08.2023 | 17:04

В пятницу, 11 августа, на очередной сессии собрания представителей избрали главу Иссинского района Пензенской области. Им стал Николай Аргаткин, кандидатуру которого поддержали единогласно.

Николай Аргаткин был главой администрации Иссинского района с июня 2017 года, до того он возглавлял охотоуправление Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В ноябре 2022 года его переназначили на должность главы администрации. Теперь название должности Николая Аргаткина изменилось.

В Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие (когда есть глава муниципального образования и глава администрации. - Прим. ред.). Она затронет 25 районов.

Избрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев), Шемышейском (Александр Власкин), Тамалинском (Владимир Васильев), Бековском (Светлана Кудаченкова), Малосердобинском (Иван Кирюхин), Пензенском (Игорь Белов), Сердобском (Александр Бедикин), Колышлейском (Михаил Максимов), Лопатинском (Ольга Лапшина), Наровчатском (Алевтина Решетченко) и Нижнеломовском (Николай Уракчеев).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.