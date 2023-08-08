Олег Мельниченко проводит отпуск с археологами на раскопках

08.08.2023 | 15:29

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ушел в отпуск, и посвятить его он решил своему хобби - археологии. С 5 августа глава региона находится в Астраханской области.

«Я давно не был в отпуске и сейчас решил немного отдохнуть. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров согласовал мой отпуск», - написал Олег Мельниченко у себя в соцсетях.

5 августа губернатор вместе с ректором Института регионального развития Пензенской области Геннадием Белорыбкиным побывал на предполагаемом месте захоронения хана Батыя. «История Золотой Орды тесно связана с Пензенским регионом: территория нашей области когда-то была северо-западным улусом Орды с центром в нынешнем Наровчате», - пояснил он.

Затем губернатор присоединился к пензенскому отряду, который впервые работает так далеко от родного региона - проводит раскопки древнего мавзолея у села Лапас. Туда же приехали специалисты Астраханского государственного университета, Московского института археологии, Государственного исторического музея, ребята из Казани, Астрахани, Москвы и Нижнего Новгорода.

«Работа идет дружно и весело и, что немаловажно, результативно. Итогом выездной деятельности Пензенского археологического отряда станут новые открытия, новые знания, новые впечатления и эмоции», - выразил уверенность Олег Мельниченко.

Раскопки ведутся на месте средневекового города Сарай Ал-Джедит.

«Один из исследуемых объектов - крупное усадебное здание, вероятнее всего, загородный дворец. Здание масштабное, уже сейчас мы насчитали 24 помещения. Много интересного в ремесленном квартале города, в частности нумизматических находок: в прошлом году - порядка 100 монет, в этом - уже более 15, все они принадлежат периоду от хана Узбека до хана Джанибека. Еще одна находка - наконечник стрелы, редкий предмет для золотоордынских городов... Исследования продолжим. Пензенские археологи - молодцы, они упорно работают, несмотря на палящее солнце. Уверен, впереди нас ждет еще много находок», - написал Олег Мельниченко во вторник, 8 августа.