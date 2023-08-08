Сетевое издание|18+|Вторник|8 авг 2023|16:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Дождь |
 

Политика

Олег Мельниченко проводит отпуск с археологами на раскопках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ушел в отпуск, и посвятить его он решил своему хобби - археологии. С 5 августа глава региона находится в Астраханской области.

«Я давно не был в отпуске и сейчас решил немного отдохнуть. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров согласовал мой отпуск», - написал Олег Мельниченко у себя в соцсетях.

5 августа губернатор вместе с ректором Института регионального развития Пензенской области Геннадием Белорыбкиным побывал на предполагаемом месте захоронения хана Батыя. «История Золотой Орды тесно связана с Пензенским регионом: территория нашей области когда-то была северо-западным улусом Орды с центром в нынешнем Наровчате», - пояснил он.

Затем губернатор присоединился к пензенскому отряду, который впервые работает так далеко от родного региона - проводит раскопки древнего мавзолея у села Лапас. Туда же приехали специалисты Астраханского государственного университета, Московского института археологии, Государственного исторического музея, ребята из Казани, Астрахани, Москвы и Нижнего Новгорода.

«Работа идет дружно и весело и, что немаловажно, результативно. Итогом выездной деятельности Пензенского археологического отряда станут новые открытия, новые знания, новые впечатления и эмоции», - выразил уверенность Олег Мельниченко.

Раскопки ведутся на месте средневекового города Сарай Ал-Джедит.

«Один из исследуемых объектов - крупное усадебное здание, вероятнее всего, загородный дворец. Здание масштабное, уже сейчас мы насчитали 24 помещения. Много интересного в ремесленном квартале города, в частности нумизматических находок: в прошлом году - порядка 100 монет, в этом - уже более 15, все они принадлежат периоду от хана Узбека до хана Джанибека. Еще одна находка - наконечник стрелы, редкий предмет для золотоордынских городов... Исследования продолжим. Пензенские археологи - молодцы, они упорно работают, несмотря на палящее солнце. Уверен, впереди нас ждет еще много находок», - написал Олег Мельниченко во вторник, 8 августа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте