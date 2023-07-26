Алексей Атясов занял пост главы Лунинского района

26.07.2023 | 21:06

Алексей Атясов избран главой Лунинского района. Об этом сообщили в администрации муниципального образования в среду, 26 июля. Должность досталась ему по итогам конкурса по отбору кандидатур.

«В ходе 18-й сессии собрания представителей пятого созыва его кандидатура была поддержана единогласно», - говорится на сайте органа местного самоуправления.

Ранее Алексей Атясов несколько лет возглавлял администрацию Лунинского района. Когда в декабре 2022-го срок контракта закончился, с ним заключили новый.

В Пензенской области продолжают избавляться от двуглавия. Ранее стало известно об избрании Александра Воронкова главой Бессоновского района.

Также определили глав Неверкинского (Юрий Моисеев), Камешкирского (Ольга Белянина), Никольского (Людмила Линина), Башмаковского (Тамара Павлуткина), Белинского (Сергей Сорокин), Вадинского (Михаил Буслаев) и Земетчинского (Николай Итальянцев) районов.

Всего реформа затронет 25 районов.