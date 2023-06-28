Пензенский Заксобр будет сотрудничать с Брестской областью

28.06.2023 | 09:44

Во вторник, 27 июня, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в Х Форуме регионов России и Белоруссии в Уфе, в рамках которого состоялось заседание секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Белоруссии как важнейший фактор укрепления Союзного государства».

Эта секция стала самой представительной, на площадке собралось около 150 человек из всех регионов Белоруссии и 45 субъектов РФ: руководители органов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, министерств и профильных ведомств.

Докладчики рассказали о достигнутых результатах и перспективах развития взаимодействия между государствами во всех отраслях, в том числе в торговой, производственной и гуманитарной, а также в агропромышленном секторе.

Участники сошлись во мнении, что в условиях санкционного давления и серьезной внешнеполитической угрозы необходимо активнее расширять межрегиональные, трансграничные связи для обеспечения военного, технологического, промышленного, продовольственного, научно-образовательного суверенитета Союзного государства.

Особенно подчеркивалась значимость сохранения исторической памяти братских народов, усиления патриотической работы с подрастающим поколением, сбережения духовно-нравственных ценностей, единых для россиян и белорусов, установления двусторонних отношений между городами-побратимами.

Все поступившие во время открытого обсуждения рекомендации и предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на интенсификацию российско-белорусских интеграционных процессов, будут отражены в итоговом решении секции.

В завершение участники мероприятия заключили ряд договоров. Так, Вадим Супиков и Юрий Наркевич подписали соглашение о развитии межпарламентского сотрудничества между Законодательным собранием Пензенской области (Россия) и Брестским областным советом депутатов (Белоруссия).

«Цель документа - законодательное сопровождение реализации совместных проектов исключительно в правовом поле суверенных государств. Уверен, его подписание придаст новый импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству», - подчеркнул спикер пензенского Заксобра Вадим Супиков.