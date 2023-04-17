В администрации Пензы назначили замглавы по экономике

В администрации Пензы назначили замглавы по экономике
В администрации Пензы новое назначение. Юлия Ляпина, которая менее полугода руководила управлением экономического развития, стала заместителем главы по экономике и развитию предпринимательства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к своим обязанностям она приступила с пятницы, 14 апреля.

«Юлия Евгеньевна в 2007 году окончила Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2014 году получила степень магистра по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2005 года работает в администрации города. Прошла путь от специалиста первой категории отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения до заместителя начальника управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам.

В январе 2015 года была назначена начальником управления муниципального имущества администрации города. В декабре 2017 года возглавила Управление транспорта и связи города Пензы. В ноябре 2022 года заняла должность начальника управления экономического развития администрации города», - уточнили в пресс-службе.

Должность замглавы по экономике и развитию предпринимательства была вакантной не один месяц. После ухода в октябре 2022-го Романа Поликарпова обязанность курировать эту сферу временно возложили на Сергея Волкова, который отвечает за социальную политику и развитие местного самоуправления.

В декабре, в переходный период, когда вносились изменения в устав Пензы, должность на непродолжительное время занял Александр Басенко, уволившийся с поста главы администрации, чтобы впоследствии стать главой города.

