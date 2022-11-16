Начальник управления транспорта Пензы возглавила другое ведомство

16.11.2022 | 16:02

Со среды, 16 ноября, Юлия Ляпина, ранее занимавшая должность руководителя управления транспорта и связи, назначена начальником управления экономического развития администрации Пензы.

С начала 2022 года основные полномочия управления, касающиеся сферы общественного транспорта, перешли на региональный уровень - в ведение ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В полномочиях УТиС остались обеспечение льготного проезда, дачные маршруты, муниципальное такси, школьные автобусы и транспортное обслуживание должностных лиц. В связи с этим в управлении сократили 30% сотрудников.

Как сообщили в администрации Пензы, после ухода Юлии Ляпиной исполнение обязанностей руководителя управления транспорта и связи возложено на заместителя начальника ведомства Артема Садовова.

С 28 января 2022 года управление экономического развития администрации Пензы возглавляла Марина Плотникова, а до этого времени - Лариса Панкова, которая стала врио руководителя ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».