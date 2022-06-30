Пензенских чиновников вынудят обосновать высокие доходы

30.06.2022 | 12:18

В Пензенской области граждан, претендующих на должности госслужбы, будут проверять тщательнее. Особое внимание уделят достоверности и полноте сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Внести этот пункт в положение о проверке поручил губернатор Олег Мельниченко. Соответствующий указ он подписал 28 июня.

«В случае если получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений, на счета гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие проверку, обязаны истребовать у гражданского служащего сведения, подтверждающие законность получения этих средств», - говорится в документе.

Если кандидат не аргументирует законность получения денег, материалы проверки в течение трех дней после ее завершения передадут в прокуратуру.

В случае если подобное будет выявлено при проверке действующего гражданского служащего, в трехдневный срок после его увольнения материалы также передадут в надзорный орган.

Накануне стало известно, что 15 сотрудников администрации Пензы привлекли к дисциплинарной ответственности из-за представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.

В числе нарушений - отсутствие в декларациях указаний на доходы, недвижимость (земельный участок, жилье), банковские счета. Также встречалась неправильная информация в отношении объектов недвижимости.