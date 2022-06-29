Общество

В Пензе заммэра в нарушение закона возглавлял бизнес-структуру

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Прокуратура Ленинского района Пензы проверила правильность деклараций о доходах за 2020 и 2021 годы сотрудников администрации города и подведомственных муниципальных структур.

«Выявлены факты представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В числе нарушений - отсутствие в декларациях указаний на доходы, недвижимость (земельный участок, жилье), банковские счета. Также встречалась недостоверная информация в отношении объектов недвижимости.

В итоге 15 сотрудников мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности. В их числе - замглавы администрации, начальники отделов, главные специалисты, заведующие и ведущий специалист секторов, а также начальник управления транспорта и связи.

Прокурорская проверка выявила еще один момент.

«Заместитель главы администрации Пензы, принятый на указанную должность в марте 2022 года, в период нахождения на муниципальной службе с 18 марта по 4 апреля являлся учредителем коммерческой организации, что нарушало установленный для муниципальных служащих запрет. При этом кадровая служба администрации г. Пензы данные обстоятельства не выявила», - пояснила Светлана Артамонова.

22 марта в мэрии представили нового и. о. заммэра по земельным и градостроительным вопросам Дмитрия Жукова. Он проработал всего два месяца и уволился 18 мая по соглашению сторон.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом кадровая служба администрации г. Пензы данные обстоятельства не выявила», -
Информация от прокуратуры не полная. Горожане должны знать как наказана эта самая "кадровая служба" и кто конкретно нарушил из этой кадровой службы законодательство?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге 15 сотрудников мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности. В их числе - замглавы администрации, начальники отделов, главные специалисты, заведующие и ведущий специалист секторов, а также начальник управления транспорта и связи.
Аж выговор вынесли? Очень жестко вы с ними))))

Премию разок не выдали хотя бы, а на эти миллионы какую нибудь пользу городу устроили!

Одна болтовня..фу

Гость||

Ой, насмешили! Пожурили и отпустили дальше бабло пилить.

Гость||

Где посадки?

Гость||

какой озорник

Гость||

Мы живём не в Пензе, не в Пензенской области, не в Сурском крае. Мы живём на планете Плюк. Всем делать ку с приседанием, а для некоторых- два ку с приседаниями.

Гость||

Дурачок опять...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге 15 сотрудников мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности.
ОНИ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ? О какой чести и достоинстве тогда говорить? О доверии граждан к администрации можно и не спрашивать?

Гость||

Гость писал(a):

ОНИ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ? О какой чести и достоинстве тогда говорить? О доверии граждан к администрации можно и не спрашивать?
Некто Александр Иванович Белозерцев будучи на гос.службе в областном правительстве и далее в руководстве государственных предприятий оборонного комплекса имел свой бизнес и ни чего ему за это не было .

Гость||

Самое поганое, что горожане даже не сомневаются в дополнительных левых заработках практически всех чиновников из всех администраций, отделов, дум, советов и т.д., а прокуратура чухнулась только сейчас, проверила мизерную часть нарушителей и, в принципе, НИЧЕГО не предприняла!!!

ДИЧЬ!!!

Гость||

А к какой партии принадлежали "попавшиеся"?

Гость||

туда ток едресня попадает

Имя: Гость
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