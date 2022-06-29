В Пензе заммэра в нарушение закона возглавлял бизнес-структуру

29.06.2022 | 10:34

Прокуратура Ленинского района Пензы проверила правильность деклараций о доходах за 2020 и 2021 годы сотрудников администрации города и подведомственных муниципальных структур.

«Выявлены факты представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В числе нарушений - отсутствие в декларациях указаний на доходы, недвижимость (земельный участок, жилье), банковские счета. Также встречалась недостоверная информация в отношении объектов недвижимости.

В итоге 15 сотрудников мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности. В их числе - замглавы администрации, начальники отделов, главные специалисты, заведующие и ведущий специалист секторов, а также начальник управления транспорта и связи.

Прокурорская проверка выявила еще один момент.

«Заместитель главы администрации Пензы, принятый на указанную должность в марте 2022 года, в период нахождения на муниципальной службе с 18 марта по 4 апреля являлся учредителем коммерческой организации, что нарушало установленный для муниципальных служащих запрет. При этом кадровая служба администрации г. Пензы данные обстоятельства не выявила», - пояснила Светлана Артамонова.

22 марта в мэрии представили нового и. о. заммэра по земельным и градостроительным вопросам Дмитрия Жукова. Он проработал всего два месяца и уволился 18 мая по соглашению сторон.