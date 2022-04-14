Вадим Супиков зарегистрировался для участия в голосовании ЕР

14.04.2022 | 17:46

Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков подал документы для участия в предварительном голосовании, которое партия «Единая Россия» проводит перед выборами в Заксобр.

«За последние годы эта процедура показала себя как эффективный инструмент отбора кандидатов от партии, позволяющий формировать команду, опираясь на мнение избирателей. Это открытый и демократичный процесс для всех, кто хочет работать на общее благо», - отметил Вадим Супиков.

Предварительное голосование в электронном формате пройдет с 23 по 29 мая на официальном портале pg.er.ru.