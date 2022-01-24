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Политика

В Пензенской области повысили оклады госслужащих

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В Пензенской области проиндексировали зарплаты работников органов государственной власти. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 21 января.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте регионального правительства, размеры окладов будут повышены в 1,04 раза.

«Установить, что при повышении окладов… их размеры, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», - говорится в постановлении.

Повышение будет произведено за счет фондов оплаты труда, предусмотренных для соответствующих органов государственной власти. Решение будет учтено при расчете зарплат за январь - в документе уточняется, что он распространяется на правоотношения, возникшие с первого дня года.

Контроль за исполнением новых требований возложен на вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова.

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Гость||

Страна госслужащих и военных. Вот их и облизывают (пока нефть и газ есть и дорогие). а ПЕНСИОНЕРАМ ВОН КИНУЛ 450 РУБЛЕЙ И СТАЛО НЕ 9900 А 1350 РУБ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области проиндексировали зарплаты работников органов государственной власти.
Чинуши станут ишо бохгаче?

Гость||

Никогда не было, и вот опять.

Гость||

такое ощущение, что Пенза город чиновников. Кого не спроси, все госслужащие, причем жалующиеся на низкую зарплату...

Чудеса!

Гость||

Повысили за эффективную работу? За видимые результаты усиленного труда?

Гость||

Мельниченко себе зарплату решил поднять

еще один прорыв от единой россии

Гость||

Мощно. Наплодил министерств и министров. Теперь платит бюджетными деньгами. Историк.

Гость||

Гость писал(a):

Пенза город чиновников
И бюджетников. Поэтому "иммунитет" один из лучших по стране.

Гость||

1,04 раза, это сколько в денежном эквиваленте, тысчонок на 50 поди если не более. Деликатесы подорожали, надо индексировать прод.корзину.

Гость||

Чинушам хорошо подняли а вот госслужащим как всегда подачку кинули.

Гость||

А вот это правильно,это вовремя !

Гость||

А если не прибавить,все министы разбегутся.

Гость||

Чиновники молодцы, они день и ночь трудятся без перерывов, надо их поощрять

Гость||

09:23 Куда они разбегутся, дальше кабинета ни-ни!, опаска остаться на бобах...

Гость||

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛ.- ПОЗОРИЩЕ.ДАРМОЕДОВ ДЕПУТАТОВ И МИНИСТРОВ ПОСАДИТЬ НА НЕГО.

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Имя: Гость
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