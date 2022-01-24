В Пензенской области повысили оклады госслужащих

В Пензенской области проиндексировали зарплаты работников органов государственной власти. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 21 января.
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте регионального правительства, размеры окладов будут повышены в 1,04 раза.
«Установить, что при повышении окладов… их размеры, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», - говорится в постановлении.
Повышение будет произведено за счет фондов оплаты труда, предусмотренных для соответствующих органов государственной власти. Решение будет учтено при расчете зарплат за январь - в документе уточняется, что он распространяется на правоотношения, возникшие с первого дня года.
Контроль за исполнением новых требований возложен на вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова.
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Страна госслужащих и военных. Вот их и облизывают (пока нефть и газ есть и дорогие). а ПЕНСИОНЕРАМ ВОН КИНУЛ 450 РУБЛЕЙ И СТАЛО НЕ 9900 А 1350 РУБ.