Назван новый и. о. министра лесного хозяйства Пензенской области

Исполняющим обязанности главы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назначен Ришат Рифатович Алтынбаев.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального минлесхоза.
Ранее Ришат Алтынбаев занимал должность главы Лопатинского района. Он родился 12 июня 1959 года в селе Старый Вершаут. Был директором Лопатинского комбикормового завода, а также председателем совета Лопатинского райпо. Главой администрации мужчина работал с августа 1999 года.
Алтынбаев пришел на место Ильи Галкина, об уходе с поста которого стало известно 22 декабря.
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