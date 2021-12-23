Назван новый и. о. министра лесного хозяйства Пензенской области

23.12.2021 | 11:08

Исполняющим обязанности главы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назначен Ришат Рифатович Алтынбаев.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального минлесхоза.

Ранее Ришат Алтынбаев занимал должность главы Лопатинского района. Он родился 12 июня 1959 года в селе Старый Вершаут. Был директором Лопатинского комбикормового завода, а также председателем совета Лопатинского райпо. Главой администрации мужчина работал с августа 1999 года.

Алтынбаев пришел на место Ильи Галкина, об уходе с поста которого стало известно 22 декабря.