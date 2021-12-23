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Общество

Назван новый и. о. министра лесного хозяйства Пензенской области

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Исполняющим обязанности главы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назначен Ришат Рифатович Алтынбаев.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте регионального минлесхоза.

Ранее Ришат Алтынбаев занимал должность главы Лопатинского района. Он родился 12 июня 1959 года в селе Старый Вершаут. Был директором Лопатинского комбикормового завода, а также председателем совета Лопатинского райпо. Главой администрации мужчина работал с августа 1999 года.

Алтынбаев пришел на место Ильи Галкина, об уходе с поста которого стало известно 22 декабря.

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Источник — фото lopatino.pnzreg.ru
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Гость||

Все - лесам кирдык!

Гость||

Молодого поменяли на пенсионера.

Гость||

Новый патриот в шайке.

Гость||

лицо заслуживающее доверие, не то что был москвин да после него какие то упыри, а этот от сохи как будто

Гость||

Алтынбаев - тип еще тот!

Гость||

Трутяга!

Гость||

С кабаном бы не спутать. Что рожа что жопа.

Гость||

На фото голодный человек, лицо очень жалобное видно не доедает,голодный Алтынбаев.

Гость||

Очень честный, не хитрый, достойно и честно будет выполнять возложенные на него функции и ответственность!

Гость||

Такого от бюджета палкой не отшибешь.

Гость||

Гость писал(a):

Очень честный, не хитрый, достойно и честно будет выполнять возложенные на него функции и ответственность!
Очко блестит после таких слов. Ладно ладно. Не сократят тебя, работай.

Гость||

Очень достойный человек! Удачи на новой должности, Ришат Рифатович.

Гость||

Галкин вбежал поняв куда попал и что там происходит! Вместо одного не профессионала назначили другого но снова своего. Вопрос Мельниченко а какое отношение бывший директор комбикормового завода имеет отношение к лесу и природопользованию? Назначение Галкина оправдывали что он должен был разобраться с "наследием" Москвина , ну так как разобрался что сбежал !?)

Гость||

Гость писал(a):

Очень достойный человек! Удачи на новой должности, Ришат Рифатович.
О. А этот коментатор спереди уже полирует. Кабан в офис ещё не заехал а подхолимы облизывают уже.

Гость||

Гость писал(a):

Очень достойный человек! Удачи на новой должности, Ришат Рифатович.

О. А этот коментатор спереди уже полирует. Кабан в офис ещё не заехал а подхолимы облизывают уже.

Дурень, это сам Ришат Рифатович написал.

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