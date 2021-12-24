В Лопатинском районе назначили и. о. главы администрации

В Лопатинском районе назначили и. о. главы администрации
С четверга, 23 декабря, исполнять обязанности руководителя главы администрации Лопатинского района после ухода Ришата Алтынбаева начала Ольга Лапшина.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в органе местного самоуправления уточнили, что ранее она являлась первым заместителем главы района, курировала социальные вопросы.

В ближайшее время состоится конкурс на замещение должности руководителя администрации. Точные сроки пока не определены.

23-го числа стало известно, что Ришат Алтынбаев, возглавлявший администрацию Лопатинского района с 1999 года, назначен и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Он сменил на этом посту Илью Галкина.

