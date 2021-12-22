Илья Галкин покидает пост главы регионального минлесхоза

В среду, 22 декабря, стало известно об уходе Ильи Галкина с поста министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Как удалось выяснить сетевому изданию «ПензаИнформ», чиновник займет другую должность в региональном правительстве.
С 23 декабря исполнять обязанности руководителя министерства будет Андрей Ермолаев. Ранее он был заместителем министра - начальником управления лесного хозяйства.
Официальной информации о перестановках пока нет.
Илья Галкин занял должность министра в мае 2021 года. Он пришел на смену Игорю Чернышову, проработавшему менее двух месяцев. До этого продолжительное время ведомство возглавлял Александр Москвин.
Андрей Ермолаев был назначен замминистра в августе вместе с Валерием Балахонским.
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