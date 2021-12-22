Политика

Илья Галкин покидает пост главы регионального минлесхоза

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В среду, 22 декабря, стало известно об уходе Ильи Галкина с поста министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Как удалось выяснить сетевому изданию «ПензаИнформ», чиновник займет другую должность в региональном правительстве.

С 23 декабря исполнять обязанности руководителя министерства будет Андрей Ермолаев. Ранее он был заместителем министра - начальником управления лесного хозяйства.

Официальной информации о перестановках пока нет.

Илья Галкин занял должность министра в мае 2021 года. Он пришел на смену Игорю Чернышову, проработавшему менее двух месяцев. До этого продолжительное время ведомство возглавлял Александр Москвин.

Андрей Ермолаев был назначен замминистра в августе вместе с Валерием Балахонским.

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Гость||

пугачева домой заждалась?

Гость||

Очередным зампредом будет? Этих зампредов человек 50 надо. Ради смеха. Сквозь слезы

Гость||

Два первых зампреда есть, нужен третий ещё первый зампред. Умора

Гость||

Захърюкало

Гость||

Беспалова на Галкина.

Имя: Гость
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