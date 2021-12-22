Илья Галкин покидает пост главы регионального минлесхоза

22.12.2021 | 12:43

В среду, 22 декабря, стало известно об уходе Ильи Галкина с поста министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Как удалось выяснить сетевому изданию «ПензаИнформ», чиновник займет другую должность в региональном правительстве.

С 23 декабря исполнять обязанности руководителя министерства будет Андрей Ермолаев. Ранее он был заместителем министра - начальником управления лесного хозяйства.

Официальной информации о перестановках пока нет.

Илья Галкин занял должность министра в мае 2021 года. Он пришел на смену Игорю Чернышову, проработавшему менее двух месяцев. До этого продолжительное время ведомство возглавлял Александр Москвин.

Андрей Ермолаев был назначен замминистра в августе вместе с Валерием Балахонским.