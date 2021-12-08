Руководитель «Пензгорстройзаказчика» уволился по собственному желанию

08.12.2021 | 10:58

Руководитель АО «Пензгорстройзаказчик» Вадим Боринштейн освободил свое кресло. Об этом он сам рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ».

«Я просто написал заявление об увольнении по собственному желанию с понедельника, 6-го числа, - уточнил он в беседе с корреспондентом. - Планы на будущее? Пока не знаю».

Боринштейн возглавлял предприятие с 2007 года; с 2012-го и по сей день является депутатом регионального Законодательного собрания.

За 2020 год Вадим Боринштейн задекларировал доход в размере 604 тыс. 753 рублей (в 2019-м было 749 тыс. 858). В его собственности находятся земельный участок (754 кв. м), 24/1000 доли участка (2 172 кв. м), половина квартиры (142,5 кв. м), здание (45,1 кв. м). Автомобиля нет.

АО «Пензгорстройзаказчик» было создано в феврале 2019 года путем акционирования одноименного муниципального унитарного предприятия.

В середине ноября губернатор Олег Мельниченко попросил нового мэра Пензы Александра Басенко внести кадровые предложения по руководителям основных муниципальных предприятий областного центра.

«Давайте аккуратно менять кадры, находить людей, которые будут выполнять все как положено в городе, а не через схематозы, распилы и всякие коррупционные истории. Мне вот это все не нравится, я сразу говорю, за это буду наказывать и передавать материалы в правоохранительные органы. Нам надо поэтапно наводить порядок, а с людьми, которые работают спустя рукава, мы должны расставаться и провожать их», - подчеркнул Мельниченко.

Перед этим на сессии гордумы Басенко высказался о жесткой кадровой политике.

«Я думаю, что моя работа за эти полгода уже показала настрой на решение кадровых вопросов. У нас порядка шести руководителей МУПов за этот короткий промежуток ушли либо по собственному желанию, либо по принуждению за невыполнение надлежащим образом своих должностных обязанностей. По пяти МУПам администрация на основании проведенных ревизий передала материалы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности», - сообщил тогда Александр Басенко.