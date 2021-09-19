После обработки части бюллетеней лидирует Олег Мельниченко

19.09.2021 | 21:46

В 20:00 в Пензенской области закрылись избирательные участки. По данным на 21:45, после обработки незначительной части бюллетеней на выборах губернатора лидирует Олег Мельниченко с результатом 69,8%. Такие данные публикует канал «Россия.24».

Итоговая явка пока не озвучивалась, по данным на 18:00 19 сентября, она составила 54,47%.

На тот же период в Пензе наибольшая активность избирателей была отмечена в Первомайском районе - там свои голоса кандидатам отдали 43,82% избирателей. В Железнодорожном явка составляла 40,71%, в Ленинском - 40,27%, в Октябрьском - 39,56%.

Первым среди районов области по явке был Неверкинский район (голоса кандидатам отдали 81,74%), на втором месте находился Камешкирский (81,51%), на третьем - Лопатинский (80,93%).