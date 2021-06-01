Политика

Экс-начальник управления Росгвардии возглавил Пензенский район

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Бывший начальник регионального управления Росгвардии Игорь Белов стал врио главы администрации Пензенского района. Об этом стало известно во вторник, 1 июня.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте органа местного самоуправления.

Полковник полиции был освобожден от исполнения обязанностей руководителя силового ведомства в феврале 2021 года.

Предыдущий глава районной администрации Сергей Козин 24 марта был задержан с поличным вместе с руководителем Алферьевского сельсовета Александром Есенковым при передаче денег.

По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ земельного участка в Пензенском районе.

По решению суда Сергей Козин был заключен под стражу на 2 месяца, Александр Есенков отправлен под домашний арест на этот же срок. Адвокат Козина обжаловал решение, однако оно осталось неизменным. По истечении срока суд продлил меру пресечения обоим фигурантам до 24 июня.

В апреле врио главы администрации Пензенского района был назначен Анатолий Синичкин.

Источник — фото pnz.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Полковник полиции был освобожден от исполнения обязанностей руководителя силового ведомства в феврале 2021 года.
Прошел за это время ускоренный курс "Государственное и муниципальное управление"?

Гость||

Голову вон как задрал.Опять району удачи не видать.

Гость||

Ему сколько лет 75?

Гость||

ви думаете что бивший полковник не будет брать мзду? я вас умоляю...

Имя: Гость
Комментарий:

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