Экс-начальник управления Росгвардии возглавил Пензенский район

01.06.2021 | 16:40

Бывший начальник регионального управления Росгвардии Игорь Белов стал врио главы администрации Пензенского района. Об этом стало известно во вторник, 1 июня.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте органа местного самоуправления.

Полковник полиции был освобожден от исполнения обязанностей руководителя силового ведомства в феврале 2021 года.

Предыдущий глава районной администрации Сергей Козин 24 марта был задержан с поличным вместе с руководителем Алферьевского сельсовета Александром Есенковым при передаче денег.

По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ земельного участка в Пензенском районе.

По решению суда Сергей Козин был заключен под стражу на 2 месяца, Александр Есенков отправлен под домашний арест на этот же срок. Адвокат Козина обжаловал решение, однако оно осталось неизменным. По истечении срока суд продлил меру пресечения обоим фигурантам до 24 июня.

В апреле врио главы администрации Пензенского района был назначен Анатолий Синичкин.