Экс-начальник управления Росгвардии возглавил Пензенский район

Бывший начальник регионального управления Росгвардии Игорь Белов стал врио главы администрации Пензенского района. Об этом стало известно во вторник, 1 июня.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте органа местного самоуправления.
Полковник полиции был освобожден от исполнения обязанностей руководителя силового ведомства в феврале 2021 года.
Предыдущий глава районной администрации Сергей Козин 24 марта был задержан с поличным вместе с руководителем Алферьевского сельсовета Александром Есенковым при передаче денег.
По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ земельного участка в Пензенском районе.
По решению суда Сергей Козин был заключен под стражу на 2 месяца, Александр Есенков отправлен под домашний арест на этот же срок. Адвокат Козина обжаловал решение, однако оно осталось неизменным. По истечении срока суд продлил меру пресечения обоим фигурантам до 24 июня.
В апреле врио главы администрации Пензенского района был назначен Анатолий Синичкин.
penzainform.ru писал(a):Прошел за это время ускоренный курс "Государственное и муниципальное управление"?