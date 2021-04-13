В Пензе уволили заместителя главы администрации

В Пензе уволен один из заместителей главы администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии вечером во вторник, 13 апреля.

«Контракт с заместителем главы администрации города Пензы Германом Дорофеевым расторгнут по соглашению сторон. Его последним рабочим днем в данной должности стал вторник, 13 апреля 2021 года», - уточнили представители мэрии.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко предложил мэру Пензы Андрею Лузгину уволить одного из своих заместителей. По словам врио главы региона, у него имеется запись, на которой зафиксировано, как заммэра просил у предпринимателя 10 млн за свои услуги.

«Эту запись я передам в правоохранительные органы. А вам (главе администрации Пензы Андрею Лузгину. - Прим. ред.) я назову фамилию», - подчеркнул Мельниченко.

В правоохранительных органах случившееся пока не прокомментировали.

В администрации Дорофеев проработал чуть больше года. Он курировал муниципальное имущество и предприятия, закупки. До этого занимал должность директора государственного унитарного предприятия «Областная газоэнергетическая компания» («ОГЭК»). 12 апреля стало известно, что оттуда уволился очередной руководитель Сергей Пох. После этого в компании должны провести проверку.