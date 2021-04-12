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Общество

В Пензе проверят 3 предприятия после отставки их руководителей

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В понедельник, 12 апреля, стало известно об увольнении руководителей трех пензенских предприятий.

Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Олег Мельниченко.

«Теперь о наших потерях. У нас три человека ушли в отставку. Это руководители АО «Областной агропромышленной холдинг» Гринин Павел Геннадьевич, унитарного предприятия «Областная газо-энергетическая компания» Кох Сергей Геннадьевич и Пензенского объединения автовокзалов Степанов Роберт Альбертович», - сообщил врио главы региона.

Он поручил председателю счетной палаты Михаилу Макарову и министру финансов Любови Финогеевой проверить работу указанных предприятий.

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Гость||

почему столько внимания к директорам??????? это такой же рабочий только занимающийся бумаженками и распределением кто что должен делать

Гость||

Вот радостные новости по понедельникам!!!Надоели белые кораблики,дырявые Иван-кони,макарошки и прочая дурь...

Гость||

Гость писал(a):

и распределением
Дензнаков???

Гость||

Вот, Ваня барыжил.. Глупомордым сыновьям даже делать ничего не надо было.. Деньги каапют каждую секунду.. Ай да бордюр, Ай да Ваня.. Пора к тебе всю родню и чиновников отправить, патриот России ты наш..

Гость||

Это мало здесь всех трясти надо . Область считается самой бедной ,первые места занимает . Вот так ворюги довели народ . Зато доля ( его дочка и зятек процветают ) и бардюр также подстроимся . Всех кто рядом с этими упырями долгое время людей оббирал гнать надо ,не просто так они держались ,вряд ли за свои ,все сдирается с жителей одни тарифы чего стоят - завышены раз в7 . А ХАПремонт вообще заоблачный ,когда эту Моисееву - хапуга выставят и тоже с конфискацией или этим упырям дают возможность все перепрятать

Гость||

В Пензе ХАПремонт самый дорогой в повожье?

Гость||

Степанов это который родственник бездолевого патриота не избранного ?

Гость||

А кто зятёк доли? Доча вроде холостая.

Гость||

Ну Кох-то виноват однозначно, еслиив кране нет воды...и далее по тексту, они во всём виноваты.

Гость||

Поха давно надо было гнать...пусть уж сидит в хароне....

Гость||

Имитация бурной деятельности борьбы с коррупцией. Предать вовремя это не предать , а предвидеть , вот ЕГО главный лозунг по жизни, о чем свидетельствует биография.Хватит нам "политруков" любых.

Имя: Гость
Комментарий:

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