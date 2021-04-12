В Пензе проверят 3 предприятия после отставки их руководителей

12.04.2021 | 09:42

В понедельник, 12 апреля, стало известно об увольнении руководителей трех пензенских предприятий.

Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Олег Мельниченко.

«Теперь о наших потерях. У нас три человека ушли в отставку. Это руководители АО «Областной агропромышленной холдинг» Гринин Павел Геннадьевич, унитарного предприятия «Областная газо-энергетическая компания» Кох Сергей Геннадьевич и Пензенского объединения автовокзалов Степанов Роберт Альбертович», - сообщил врио главы региона.

Он поручил председателю счетной палаты Михаилу Макарову и министру финансов Любови Финогеевой проверить работу указанных предприятий.