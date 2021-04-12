О. Мельниченко: Заммэра Пензы попросил у бизнесмена 10 млн

Один из заместителей главы администрации Пензы предлагал некоему предпринимателю свои услуги за 10 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.
Называть фамилию заммэра публично он не стал.
По словам врио главы региона, у него имеется диктофонная запись, подтверждающая факт произошедшего.
«Эту запись я передам в правоохранительные органы. А вам (главе администрации Пензы Андрею Лузгину. - Прим. ред.) я назову фамилию», - подчеркнул Мельниченко.
Он добавил, что оценку произошедшему должны будут дать следственные органы, однако уже понятно, что работать в администрации такой человек не должен.
«В максимально короткие сроки определитесь с этим», - поручил Олег Мельниченко Лузгину.
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Там все замы которые реально что то решают , протеже Саши Белозерцева !