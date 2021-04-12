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Общество

О. Мельниченко: Заммэра Пензы попросил у бизнесмена 10 млн

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Один из заместителей главы администрации Пензы предлагал некоему предпринимателю свои услуги за 10 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.

Называть фамилию заммэра публично он не стал.

По словам врио главы региона, у него имеется диктофонная запись, подтверждающая факт произошедшего.

«Эту запись я передам в правоохранительные органы. А вам (главе администрации Пензы Андрею Лузгину. - Прим. ред.) я назову фамилию», - подчеркнул Мельниченко.

Он добавил, что оценку произошедшему должны будут дать следственные органы, однако уже понятно, что работать в администрации такой человек не должен.

«В максимально короткие сроки определитесь с этим», - поручил Олег Мельниченко Лузгину.

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Гость||

Там все замы которые реально что то решают , протеже Саши Белозерцева !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он добавил, что оценку произошедшему должны будут дать следственные органы,
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!!

Гость||

Думаю, Ага)

Гость||

А зачем гадать? Кто на этой или на следующей неделе освободит кресло, о том и речь шла. Там же в тексте подсказка-лучше не придумаешь.

Гость||

Интересно, а сколько эта запись лежала у кого-то в кармане?

Гость||

Ивану надо на лбе клеймо выжечь Вор

Гость||

penzainform.ru писал(а):> Называть фамилию заммэра публично он не стал.

====================================================

Детский сад.)))

Берите скопом всех. Проводите обыски. Не ошибётесь.)))

Гость||

Гость писал(a):

АГАМАГОМЕДОВ
Этот осторожный , но его надо закрывать за строительство ,ливневки и дороги.

Гость||

Гость писал(a):

его надо закрывать за строительство ,ливневки и дороги
ливневку на урицкого имеешь в виду, после которой дорогу заливает больше, чем до ремонта?

Гость||

А Денисов тоже был заммера, и подал в отставку, меня терзают смутные сомнения.

Гость||

Гость писал(a):

ливневку на урицкого имеешь в виду, после которой дорогу заливает больше, чем до ремонта?
Замена труб с Прагмы на дешевый Пештан на Суворова. Шуист - уничтожение ливневого накопительного резервуара за 110 мил. руб. который просуществовал год , после чего его снесли. А вода лилась после демонтажа в лес. Там "работал " тот же Техстрой который без конкурса сносил фонтан. Агамагомедов давно работает плотно с этой конторкой. Очень плотно с Недопекиными.

Гость||

Давно должен был сидеть этот зам кавказской наружности, а он всё гуляет, жирует, ворует и никто не чешется! Ужас!

Гость||

Хорошо, что границы закрыты,бежать некуда!

Гость||

На Кипр можно, на Мальдивы

Гость||

взрослые люди. и все сказки. сказки......

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Имя: Гость
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