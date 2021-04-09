Отставку Ивана Белозерцева назвали главным событием месяца

09.04.2021 | 11:16

История с уголовным делом и отставкой Ивана Белозерцева с поста губернатора стала главным событием месяца в общественной жизни региона. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика», составившие свой традиционный рейтинг по итогам марта.

Отрешение от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева после ареста по обвинению в коррупции названо наиболее значимым в топ-30 событий. Вторую строчку заняла тема пандемии коронавируса в регионах, третью - подготовка к выборам в Государственную думу РФ.

«Арест Ивана Белозерцева продолжил накопление двусмысленности вокруг статуса действующих глав регионов. Помимо самого факта спецоперации по лишению свободы ключевого регионального чиновника, он стал рекордсменом по обрушению результата, полученного на прямых выборах, почти вдвое «улучшив» результат Вячеслава Гайзера (Республика Коми)», - отмечают эксперты фонда.

Белозерцев, получивший 78,72% голосов, возглавлял регион в течение 189 дней после выборов.

«По подчеркнутому масштабу задержаний (включая родственников обвиняемых и водителя) дело Белозерцева напомнило дело Гайзера 2015 года. А последовавшее одновременно оспаривание результатов голосования на губернаторских выборах в Пензенской области на одном из участков показало, что тема достоверности итогов выборов не является больше сакральной и может быть легко опрокинута при наличии административной необходимости», - уверены эксперты.

В числе негативных событий марта в Пензенской области также названы задержание главы администрации Пензенского района Сергея Козина, домашний арест 16-летнего пензенского подростка, подозреваемого в подготовке теракта, и отставка правительства.

К числу прочих важных событий, повлиявших на повестку, отнесены назначение врио губернатора и подготовка к переносу в Пензу из Москвы «Аллеи правителей России» работы Зураба Церетели.

Позитивные события: планируемая реконструкция кирпичного завода и вхождение в топ-10 регионов с лучшей динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 году.

В результате в марте Пензенская область попала в число регионов со слабой устойчивостью (в феврале она была высокой).