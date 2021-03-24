Политика

Правительство Пензенской области уходит в отставку

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Процедура предусмотрена Уставом Пензенской области.

«4. Решение Президента Российской Федерации об отрешении Губернатора Пензенской области от должности влечет за собой отставку возглавляемого Губернатором Пензенской области Правительства Пензенской области», - говорится в уставе.

Глава государства досрочно освободил Ивана Белозерцева от должности губернатора во вторник, 23 марта, в связи с утратой доверия (тот арестован по обвинению в получении взяток).

Несмотря на отставку, все члены кабинета министров продолжат временно исполнять свои обязанности.

«5. В случае отставки Правительства Пензенской области, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, оно продолжает действовать до сформирования нового Правительства Пензенской области», - гласит устав.

Дина Черемушкина, являвшаяся заместителем руководителя аппарата правительства, подтвердила: «В соответствии с законом, правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина».

По данным на 8:00 среды, 24 марта, регион остается без губернатора - временно исполняющий обязанности пока не назначен. Известно, что выборы состоятся в ближайший единый день голосования, 19 сентября.

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Гость||

Пусть за Иваном идут. И мэра прихватят.

Мотовилов (гость)||

Новых комсомольцев пущай принимают в стажёры и делятся зарплатой.

Гость||

100%

Гость||

Ждём и.о. Ждём, кто из "правительстваа" и близких к нему структур кроме точно уходящих Савина, Шнейдер, Черемушкиной покинет свои посты.

Гость||

Ура!!! И Кабельский и Москвин и Воронков. ИДИТЕ ВОН.

Гость||

Обычные флюгеры. Не опасны.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть за Иваном идут. И мэра прихватят.

Гость||

Временно исполняющие обязанности временного правительства отрешенного губернатора.

Гость||

В правительстве нужны новаторы, пусть даже на пенсии.

Гость||

Как бы не получилось как в Москве просто должностями другими поменяются и все те же морды останутся!

Гость||

Гость писал(a):

Как бы не получилось как в Москве просто должностями другими поменяются и все те же морды останутся!
Как бы они за бугор не успели свалить до ареста.

Гость||

Гость писал(a):

Как бы они за бугор не успели свалить до ареста
Это точно время до 19 сентября по собственному желанию уйти раньше теперь у них есть а там может и свалят по тихому под шумок!

Гость||

Лузгин плачет

Гость||

Гость писал(a):

Это точно время до 19 сентября по собственному желанию уйти раньше теперь у них есть а там может и свалят по тихому под шумок!
Сейчас узнаем, кто тесты несуществующие списывал.

Гость||

Гость писал(a):

Прощай, Едина
Писать на стенах туалета...

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Имя: Гость
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