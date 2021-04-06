Львова-Белова останется сенатором, несмотря на арест Белозерцева

06.04.2021 | 09:45

Мария Львова-Белова продолжит работать в качестве члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, будучи представителем от правительства Пензенской области.

Этим статусом 21 сентября 2020 года ее наделил бывший губернатор Иван Белозерцев. Свои полномочия Львова-Белова должна была исполнять в течение всего срока его работы на посту главы региона, то есть до 2025 года.

23 марта Белозерцева арестовали по обвинению в получении взяток, судьба назначенного им сенатора оказалась под угрозой. Однако врио губернатора Олег Мельниченко, сам являвшийся сенатором, принял решение сохранить за ней место в Совфеде.

«Сегодня во время заседания Законодательного собрания Олег Владимирович Мельниченко попросил меня остаться в статусе сенатора и продолжить работу в интересах области. Для меня это большая честь. Впереди - много задач по развитию региона», - написала Львова-Белова на своей странице в Instagram 5 апреля.

В настоящее время на официальном сайте Совфеда РФ сроком окончания полномочий Львовой-Беловой значится сентябрь 2021 года. Тогда состоятся досрочные выборы губернатора Пензенской области, в которых намерен участвовать Олег Мельниченко.