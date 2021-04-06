Политика

Львова-Белова останется сенатором, несмотря на арест Белозерцева

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Мария Львова-Белова продолжит работать в качестве члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, будучи представителем от правительства Пензенской области.

Этим статусом 21 сентября 2020 года ее наделил бывший губернатор Иван Белозерцев. Свои полномочия Львова-Белова должна была исполнять в течение всего срока его работы на посту главы региона, то есть до 2025 года.

23 марта Белозерцева арестовали по обвинению в получении взяток, судьба назначенного им сенатора оказалась под угрозой. Однако врио губернатора Олег Мельниченко, сам являвшийся сенатором, принял решение сохранить за ней место в Совфеде.

«Сегодня во время заседания Законодательного собрания Олег Владимирович Мельниченко попросил меня остаться в статусе сенатора и продолжить работу в интересах области. Для меня это большая честь. Впереди - много задач по развитию региона», - написала Львова-Белова на своей странице в Instagram 5 апреля.

В настоящее время на официальном сайте Совфеда РФ сроком окончания полномочий Львовой-Беловой значится сентябрь 2021 года. Тогда состоятся досрочные выборы губернатора Пензенской области, в которых намерен участвовать Олег Мельниченко.

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Источник — www.instagram.com/marialvovabelova
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Олег Владимирович Мельниченко попросил меня остаться в статусе сенатора и продолжить работу в интересах области. Для меня это большая честь.
Олег Владимирович скоро наверно и сыновей Белозерцева попросит поработать в "интересах области". Кучкует всех друганов Васи-доли и Белозерцева вокруг себя, не подпуская и близко к власти новых независимых людей! Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!!

Гость||

Олег Владимирович просто не хочет большой крови! Он строгий, но справедливый!

Гость||

Она своих калек-инвалидов побросала и свалива в Москву? На них вылезла и бросила? Грош цена такой гуманности...

Гость||

На батальон тётушек с урнами за плечами, порядок должен быть во всём, а тем более выборы...это очень ответственный момент.

Гость||

Долой эту Львову- Белову

Гость||

Гость писал(а): Долой эту Львову- Белову

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Да уж, могли бы и более харизматического человека направить из региона

Гость||

10:27))) Команда выбрала вас, вы слабое звено, прощайте ...

Гость||

Гость писал(a):

Долой эту Львову- Белову
Мама мы калеки,а ты нас предала и бросила?

Гость||

Родственница чья-то? В пезне по-другому быть не может. Мерзкое место.

Гость||

Она особая что ли? В каком месте?

Гость||

Тигрицу-Чернову в сенаторы!

Гость||

10:29/// Рябихину например, харизма так и просится наружу плюс хорошо поставленный ещё в молодости голос. Выходи строиться мужички!, не зря сейчас будет ответственной по спорту.

Имя: Гость
Комментарий:

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