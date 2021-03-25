Политика

Эксперты объяснили, почему Путин не назначил врио губернатора

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Эксперты объяснили, чем может быть вызвана пауза с назначением врио губернатора Пензенской области. Иван Белозерцев был отрешен президентом от должности во вторник, 23 марта. По данным на утро четверга, 25-го, регион остается без главы.

«Отсутствие назначенного сверху врио совершенно не характерно для ситуаций, когда губернатор теряет доверие Кремля из-за уголовного преследования. Обычно президент увольняет прежнего руководителя региона и назначает его преемника в один день или даже одним указом», - объясняет «Коммерсантъ».

Источники, близкие к администрации президента, связали задержку тем, что преемника пока нет, а откладывать лишение Белозерцева должности губернатора было репутационно опасно. При этом не исключено, что назначение может состояться в самое ближайшее время.

Политолог Аббас Галямов выразил мнение, что согласование кандидатуры преемника могло сорваться в последний момент.

«Причина, скорее всего, бюрократическая: документы на отставку подготовили, визы собрали, был кандидат, решили не затягивать. Надо демонстрировать скорость, решительность, ведь президент не может быть в шоке от задержания Белозерцева. Но вторая часть решения - назначение - почему-то не состоялась. Возможно, в последний момент всплыл компромат, или кто-то из близкого круга президента оказался против», - уточнил Галямов.

Ранее ЦИК сообщил, что выборы губернатора Пензенской области пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

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Гость||

И.о. Губернатора Пензенской области сейчас Рябихина Лариса Юрьевна.

Она как Вице-губернатор после отрешения Губернатора стала и.о. Губернатора.

Гость||

Гость писал(a):

25.03.2021 08:24|

И.о. Губернатора Пензенской области сейчас Рябихина Лариса Юрьевна.

Она как Вице-губернатор после отрешения Губернатора стала и.о. Губернатора.

Это ненадолго. Скорей всего её не оставят вице-губернатором.

Гость||

Согласно уставу Пензенской области, назначить и. о. губернатора на время своего отсутствия может только сам действующий руководитель, пояснила пресс-секретарь пензенского губернатора Дина Черемушкина. Самым старшим по должности чиновником в регионе является и. о. председателя правительства области Николай Симонов.

Гость||

Гость писал(a):

И.о. Губернатора Пензенской области сейчас Рябихина Лариса Юрьевна.

Она как Вице-губернатор после отрешения Губернатора стала и.о. Губернатора.

Врио от И.о. отличается очень сильно.

Гость||

предложите этот пост людям с улицы, думаю многие откликнуться, я бы пошел

Гость||

Скорее бы назначили, а то пиво и чипсы заканчиваются.

Гость||

Только варяг нужен,это болото нужно разгонять

Гость||

Хомоватикус,ты съел сегодня воронежский плавленный сырок?

Приказы надо выполнять.

Гость||

А почему пока нет задержаний в Пензе?

Работайте братья!!!

Гость||

Я могу хоть врио хоть и.о хоть губером зарплата 100 000 руб. и без задержки главное меня вполне устроит и порядок наведу чиновников министров разгоню до минимума. Зарплата у всех будет средняя как и у работяг 39 000. Ну а все остальное походу работы

Гость||

Почему нет ? Вчера ФСБ приняло со взяткой главу администрации Пензенского района Козина ! Это какие то бессмертные люди из команды бездолевого , ни кого и ни чего не боятся !

Гость||

тук-тук.

- кто там?

- Дина Черемушкина, приготовиться!

Гость||

А что с сыновьями Вани? Они ещё на свободе?

Гость||

Гость писал(a):

Почему нет ? Вчера ФСБ приняла со взяткой главу администрации Пензенского района Козина !
Дело хорошее, дело нужное!

Гость||

Назначте меня, я готов испольнить этот долг и копейки не украду из федерального бюджета только за зарплату работать буду

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Имя: Гость
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