Эксперты объяснили, почему Путин не назначил врио губернатора

25.03.2021 | 08:14

Эксперты объяснили, чем может быть вызвана пауза с назначением врио губернатора Пензенской области. Иван Белозерцев был отрешен президентом от должности во вторник, 23 марта. По данным на утро четверга, 25-го, регион остается без главы.

«Отсутствие назначенного сверху врио совершенно не характерно для ситуаций, когда губернатор теряет доверие Кремля из-за уголовного преследования. Обычно президент увольняет прежнего руководителя региона и назначает его преемника в один день или даже одним указом», - объясняет «Коммерсантъ».

Источники, близкие к администрации президента, связали задержку тем, что преемника пока нет, а откладывать лишение Белозерцева должности губернатора было репутационно опасно. При этом не исключено, что назначение может состояться в самое ближайшее время.

Политолог Аббас Галямов выразил мнение, что согласование кандидатуры преемника могло сорваться в последний момент.

«Причина, скорее всего, бюрократическая: документы на отставку подготовили, визы собрали, был кандидат, решили не затягивать. Надо демонстрировать скорость, решительность, ведь президент не может быть в шоке от задержания Белозерцева. Но вторая часть решения - назначение - почему-то не состоялась. Возможно, в последний момент всплыл компромат, или кто-то из близкого круга президента оказался против», - уточнил Галямов.

Ранее ЦИК сообщил, что выборы губернатора Пензенской области пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.