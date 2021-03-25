Депутат усомнился в законности назначения нового защитника бизнеса

25.03.2021 | 10:50

Назначение Михаила Лисина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области состоялось на сессии регионального Заксобра в четверг, 25 марта.

Врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и областного правительства Лариса Рябихина представила Михаила Лисина и сообщила, что его кандидатуру согласовал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Однако у одного из депутатов возникли сомнения. Кандидатуру Лисина внес на рассмотрение законодателям Иван Белозерцев во время нахождения в должности губернатора региона. На данный момент он решением Президента РФ уволен с поста и находится под арестом.

В связи с этим у народного избранника появилось два вопроса. Первый - не возникнет ли в дальнейшем проблем в юридическом плане, второй - этично ли назначать уполномоченного на данный момент.

«Может быть, следует дождаться назначения исполняющего обязанности высшего должностного лица региона?» - предложил он.

Однако председатель Заксобра Валерий Лидин заверил, что никаких проблем у Михаила Лисина в дальнейшем не возникнет.

«Мы провели консультации с юристами, документ внесен в установленном порядке, мы имеем право рассмотреть на сессии. Юридическая составляющая соответствует законодательству», - сообщил он.

В итоге 31 депутат проголосовал за назначение нового уполномоченного, 1 воздержался.

Сам Михаил Лисин в ответном слове обозначил свои основные задачи.

«Я буду продолжать работу, которая уже велась: это взаимодействие предпринимательских сообществ с органами власти, улучшение делового климата и инвестиционной среды», - пообещал он.