Политика

Депутат усомнился в законности назначения нового защитника бизнеса

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Назначение Михаила Лисина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области состоялось на сессии регионального Заксобра в четверг, 25 марта.

Врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и областного правительства Лариса Рябихина представила Михаила Лисина и сообщила, что его кандидатуру согласовал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Однако у одного из депутатов возникли сомнения. Кандидатуру Лисина внес на рассмотрение законодателям Иван Белозерцев во время нахождения в должности губернатора региона. На данный момент он решением Президента РФ уволен с поста и находится под арестом.

В связи с этим у народного избранника появилось два вопроса. Первый - не возникнет ли в дальнейшем проблем в юридическом плане, второй - этично ли назначать уполномоченного на данный момент.

«Может быть, следует дождаться назначения исполняющего обязанности высшего должностного лица региона?» - предложил он.

Однако председатель Заксобра Валерий Лидин заверил, что никаких проблем у Михаила Лисина в дальнейшем не возникнет.

«Мы провели консультации с юристами, документ внесен в установленном порядке, мы имеем право рассмотреть на сессии. Юридическая составляющая соответствует законодательству», - сообщил он.

В итоге 31 депутат проголосовал за назначение нового уполномоченного, 1 воздержался.

Сам Михаил Лисин в ответном слове обозначил свои основные задачи.

«Я буду продолжать работу, которая уже велась: это взаимодействие предпринимательских сообществ с органами власти, улучшение делового климата и инвестиционной среды», - пообещал он.

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Гость||

Фамилию "одного из депутатов" назвать религия что ли не позволяет?

Гость||

Вот после таких назначений и появлялись пачки денег на Лазо.

Гость||

Если губернатор Белозерцев потерял доверие президента и был уволен ,значит и абсолютно все его назначенцы так же должны быть уволены.

Гость||

Гость писал(a):

Фамилию "одного из депутатов" назвать религия что ли не позволяет?
Фамилии депутатов от КПРФ журналюшки не называют.

Гость||

Думаете,что пишите здесь?

Их всех уволят,а кто будет держать ответ за дела давно минувших лет перед людьми?

Сначала полный расчёт по делам,а потом или УК или на свободу с чистой совестью.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы провели консультации с юристами, документ внесен в установленном порядке, мы имеем право рассмотреть на сессии. Юридическая составляющая соответствует законодательству», - сообщил он.
Ваню в камере тоже консульсирует юрист Шуварин, так консультирует что вся Россия ржот

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако у одного из депутатов возникли сомнения.
Если не уверен в себе, нечего и рот раскрывать, а лучше место освободи, это не твоё.

Гость||

После назначения в должность он не может быть предпринимателем, депутатом и (или) членом Совета Федерации.

Гость||

Гость писал(a):

После назначения в должность он не может быть предпринимателем, депутатом и (или) членом Совета Федерации.
у него весь бизнес на жену

Гость||

Камнев поднял вопрос о законности назначения предложенного Белозерцевым кандидата на пост бизнес-омбудсмена-ПРАВИЬНО.

Имя: Гость
Комментарий:

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