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Политика

Василий Трохин возглавил совет муниципальных образований области

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Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин избран председателем правления Совета муниципальных образований Пензенской области. Такое решение было принято на съезде этого органа, состоявшемся 3 декабря.

«Совет создан для защиты общих интересов муниципальных образований региона и координации их деятельности по решению задач социально-экономического развития, повышения жизненного уровня населения. Он является соучредителем общероссийского конгресса муниципальных образований», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Новый председатель правления обозначил основные направления деятельности совета. Это решение финансовых проблем, максимальное участие в государственных программах и проектах, воспитание квалифицированных кадров для органов местного самоуправления, активизация граждан в решении вопросов местного значения.

Василий Трохин с декабря 2015 года занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области. После выборов губернатора, состоявшихся 13 сентября, был сформирован новый состав этого органа власти. Трохин в него не вошел. Как пояснил губернатор Иван Белозерцев, он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Ранее руководителем ассоциации муниципальных образований Пензенской области был Юрий Алпатов. Он, как и Василий Трохин, ушел со своей должности после переназначения чиновников.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин избран председателем правления Совета муниципальных образований Пензенской области.
Звучит как анекдот или как МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РЮРИКОВИЧИ ОТ РОДСТВА АВГУСТА КЕСАРЯ" Был бы человек нужный,а должность придумаем и оклад положим.

Гость||

очередное теплое местечко для своих - нафига он нужен совет этот??? за бюджетные деньги опять содержим дармоедов????

Гость||

Это, что за чудо создали? Мы требуем сокращать ненужные структуры, власть нас слышит и придумывает кормушки новым бездельникам.

Гость||

Очередная кумовская схема по обогащению из бюджета.

Гость||

Круговорот дер... чинуш в природе.

Гость||

Так Алпатов поднял на такой уровень деятельность советов, что люди даже не знали о его существовании, представляете как Трохин поднимет?

Гость||

Очень нужное назначение,очень!

И правильно новый председатель обозначил направления деятельности:решение финансовых проблем,максимальное(заметьте максимальное) участие в государственных программах и проектах ,ну и остальные бла-бла-бла.

Когда придёт ревизор и разгонит эти никому ненужные Советы.

Когда будет вводится для чиновников KPI,чтобы показать бесполезность многих(не всех!) чинуш?

Гость||

Их всех хрен переловишь когда будет народный суд.

Гость||

Надеюсь,на общественных началах? Без зарплаты? За билет в зоопарк,как дружинникам.

Имя: Гость
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