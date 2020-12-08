Василий Трохин возглавил совет муниципальных образований области

08.12.2020 | 14:23

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин избран председателем правления Совета муниципальных образований Пензенской области. Такое решение было принято на съезде этого органа, состоявшемся 3 декабря.

«Совет создан для защиты общих интересов муниципальных образований региона и координации их деятельности по решению задач социально-экономического развития, повышения жизненного уровня населения. Он является соучредителем общероссийского конгресса муниципальных образований», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Новый председатель правления обозначил основные направления деятельности совета. Это решение финансовых проблем, максимальное участие в государственных программах и проектах, воспитание квалифицированных кадров для органов местного самоуправления, активизация граждан в решении вопросов местного значения.

Василий Трохин с декабря 2015 года занимал должность заместителя председателя правительства Пензенской области. После выборов губернатора, состоявшихся 13 сентября, был сформирован новый состав этого органа власти. Трохин в него не вошел. Как пояснил губернатор Иван Белозерцев, он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Ранее руководителем ассоциации муниципальных образований Пензенской области был Юрий Алпатов. Он, как и Василий Трохин, ушел со своей должности после переназначения чиновников.