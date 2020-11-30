Озвучены фамилии чиновников, выбывших из состава правительства

Начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова покидает пост в связи с переходом на другую работу. Исполняющей обязанности назначили Юлию Петрову, ранее являвшуюся заместителем руководителя.
Об этом в понедельник, 30 ноября, на совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Иван Белозерцев. «Сейчас идут согласования в соответствующем министерстве», - уточнил он.
Также правительство покидает Николай Сармин. Он был начальником управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.
Уходит с поста и руководитель ассоциации муниципальных образований Пензенской области Юрий Алпатов.
Остальные чиновники, то есть абсолютное большинство, остаются на своих местах.
«Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил Иван Белозерцев.
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