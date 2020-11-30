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Политика

Озвучены фамилии чиновников, выбывших из состава правительства

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Начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова покидает пост в связи с переходом на другую работу. Исполняющей обязанности назначили Юлию Петрову, ранее являвшуюся заместителем руководителя.

Об этом в понедельник, 30 ноября, на совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Иван Белозерцев. «Сейчас идут согласования в соответствующем министерстве», - уточнил он.

Также правительство покидает Николай Сармин. Он был начальником управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Уходит с поста и руководитель ассоциации муниципальных образований Пензенской области Юрий Алпатов.

Остальные чиновники, то есть абсолютное большинство, остаются на своих местах.

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил Иван Белозерцев.

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Гость||

Почему их не арестовали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова
Уж не родственница ли шурину бывшего губернатора?

Гость||

Так это Алпатов еще при кормушке был?

Гость||

Гость писал(a):

Уж не родственница ли шурину бывшего губернатора?
бывшая жена

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я думаю, что в ближайшие месяц-два-три будут перемещения, в городской администрации, городской думе тоже будут некоторые изменения», - предупредил Иван Белозерцев.
А ничего что это не его компетенция, а самих органов местного самоуправления? Что ж так - открытым текстом о том, что плевать хотел на конституцию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

руководитель ассоциации муниципальных образований Пензенской области
Это что за контора? В чем смысл ее деятельности , а главное необходимость? Сколько таких еще, в которых пристроены свои люди с очень хорошей зарплатой?

Гость||

Гость писал(a):

Почему их не арестовали?
????????????

Гость||

Гость писал(a):

Это что за контора? В чем смысл ее деятельности , а главное необходимость? Сколько таких еще, в которых пристроены свои люди с очень хорошей зарплатой?
Несть им числа.

Гость||

Гость писал(a):

Начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова

Уж не родственница ли шурину бывшего губернатора?

Подсидела бышего начальника, вот и ответка прилетела.

Гость||

А Сармина за что?

Гость||

Петрову назначили потому что Мама так хотела

Гость||

Гость писал(a):

Так это Алпатов еще при кормушке был?
А то!

Гость||

Гость писал(a):

Так это Алпатов еще при кормушке был?
Всегда при кормушке,тот ещё кадр.

Гость||

30.11.2020 14:36|

Гость писал(a):

Так это Алпатов еще при кормушке был?

Всегда при кормушке,тот ещё кадр.

Это который доктор шоль?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также правительство покидает Николай Сармин. Он был начальником управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Уходит с поста и руководитель ассоциации муниципальных образований Пензенской области Юрий Алпатов.

Что это за должности? Чем они занимались?

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Имя: Гость
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