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Политика

Депутаты обсудят отставку главы Пензы Владимира Мутовкина

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В пятницу, 25 сентября, на очередной сессии Пензенской городской думы депутаты рассмотрят вопрос об удалении в отставку главы города Владимира Мутовкина.

О внесении в повестку этого вопроса в начале мероприятия сообщал сам Мутовкин. Докладчиком будет выступать Александр Смирнов.

В связи с этим полномочия по ведению сессии решением депутатов переданы заместителю главы Ивану Краснову.

Владимир Мутовкин был избран на пост главы Пензы 20 сентября 2019 года. При этом во время голосования возникла путаница, и депутатам пришлось повторить процедуру. За кандидата высказался 21 человек, против - 12.

Излагая свое видение функции руководителя города, Владимир Мутовкин обозначил три направления: работа над наполнением бюджета, рациональное расходование средств и консолидация в работе думы.

Однако слаженной работы с рядом депутатов не получилось. В частности, в августе думцам предложили профинансировать троллейбусное движение в городе на октябрь, и представители одной из фракций отказались это сделать. В тот же день глава города огласил список голосовавших против выделения денег электротранспорт.

Такой поступок вызвал у оппозиционеров бурю возмущения. На следующем заседании комиссии один из них от имени своих коллег по фракции обратился к остальным депутатам с инициативой об удалении Владимира Мутовкина в отставку.

Как стало известно порталу PenzaInform.ru, предложение будет обсуждаться после рассмотрения всех остальных вопросов повестки дня.

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Гость||

В отставку в первую очередь надо отправить не способного ни к чему Лузгина!!

Гость||

Гость писал(a):

В отставку в первую очередь надо отправить не способного ни к чему Лузгина!!
Это тот тип что троллейбусы ликвидировать хочет?

Гость||

Именно этот тип!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 25 сентября, на очередной сессии Пензенской городской думы депутаты рассмотрят вопрос об удалении в отставку главы города Владимира Мутовкина.
Мутовкина давно пора отправить на пенсию.

Гость||

Мэр Пензы, глава Пензы, может оставить одну структуру, хватит плодить бездельников и воров((

Гость||

С избиркома надо ставить,он заслужил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

депутаты рассмотрят вопрос об удалении в отставку
За что осерчали на него, что удаляют в отставку?

Гость||

Мутовкин давно нуждается в удалении в отставку.

Гость||

Гость писал(a):

нуждается в удалении
))).

Гость||

Гость писал(a):

Мутовкина давно пора отправить на пенсию.
Он давно на государственной пенсии. И не плохой.

Гость||

Shift + Delete - удаление в отставку без возможности восстановления

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.09.2020 10:21|

Мэр Пензы, глава Пензы, может оставить одну структуру, хватит плодить бездельников и воров((

Глава города - это вообще "свадебный генерал". Должность ни о чем. Есть глава администрации, вот на нем и ответственность за все. Сократить к хренам эту должность главы города. Какая -никакая экономия

Гость||

Гость писал(a):

Сократить к хренам эту должность главы города. Какая -никакая экономия
Деньги направим на водителей и кондукторов троллейбусного ДЕПО.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.09.2020 10:25|

Гость писал(a):

Мутовкина давно пора отправить на пенсию.

Он давно на государственной пенсии. И не плохой.

Отобрать "корыто"...

Гость||

Вместе с Лузгиным надо убирать. За год полную свою никчемность показали оба.

Имя: Гость
Комментарий:

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