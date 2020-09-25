Депутаты обсудят отставку главы Пензы Владимира Мутовкина

25.09.2020 | 10:10

В пятницу, 25 сентября, на очередной сессии Пензенской городской думы депутаты рассмотрят вопрос об удалении в отставку главы города Владимира Мутовкина.

О внесении в повестку этого вопроса в начале мероприятия сообщал сам Мутовкин. Докладчиком будет выступать Александр Смирнов.

В связи с этим полномочия по ведению сессии решением депутатов переданы заместителю главы Ивану Краснову.

Владимир Мутовкин был избран на пост главы Пензы 20 сентября 2019 года. При этом во время голосования возникла путаница, и депутатам пришлось повторить процедуру. За кандидата высказался 21 человек, против - 12.

Излагая свое видение функции руководителя города, Владимир Мутовкин обозначил три направления: работа над наполнением бюджета, рациональное расходование средств и консолидация в работе думы.

Однако слаженной работы с рядом депутатов не получилось. В частности, в августе думцам предложили профинансировать троллейбусное движение в городе на октябрь, и представители одной из фракций отказались это сделать. В тот же день глава города огласил список голосовавших против выделения денег электротранспорт.

Такой поступок вызвал у оппозиционеров бурю возмущения. На следующем заседании комиссии один из них от имени своих коллег по фракции обратился к остальным депутатам с инициативой об удалении Владимира Мутовкина в отставку.

Как стало известно порталу PenzaInform.ru, предложение будет обсуждаться после рассмотрения всех остальных вопросов повестки дня.