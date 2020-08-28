Обнародован протокол голосования по вопросу финансирования троллейбусов

28.08.2020 | 16:55

В пятницу, 28 августа, в конце рабочего дня глава Пензы Владимир Мутовкин выполнил обещание, данное утром: огласил информацию о том, кто из депутатов Пензенской городской думы голосовал против выделения денег на поддержание троллейбусного движения в городе.

Дискуссия развернулась на сессии гордумы. Депутатам предложили выделить из казны еще 9,8 млн рублей на троллейбусное движение, причем с оговоркой: это деньги только на октябрь, а на ноябрь и декабрь они будут перераспределены позже. Однако решение принято не было, поскольку из 28 присутствовавших на сессии депутатов 16 проголосовали за, 11 - против, 1 воздержался.

Владимир Мутовкин пообещал обнародовать итоги голосования, «чтобы в случае отсутствия троллейбусов в октябре объяснить горожанам, кто и за что отдавал голос».

Глава города отметил, что на сессии одна из фракций гордумы в полном составе проголосовала против троллейбусного движения в октябре. Внесение поправок в бюджет он посчитал обычным процессом, а оперативность его принятия важна в связи с эпидемией коронавируса и выпадающими доходами.

«То решение, против которого проголосовали, создает угрозу прекращения троллейбусного движения. Более того, в последующем возможна ликвидация данного вида транспорта, так как возникает угроза увольнения людей из-за невыплаты им заработной платы из-за невыделения денежных средств в октябре», - подвел итог глава Пензы.

Владимир Мутовкин предоставил протокол голосования. Согласно ему, против финансиования проголосовали депутаты Павел Орлов, Андрей Жданников, Виктор Хомец, Сергей Лукичев, Александр Трутнев, Оксана Милаева, Илья Селиванов, Алексей Иванов, Александр Смирнов, Андрей Цесарев и Александр Рогожкин.

Воздержался Павел Куликов.

Тем не менее глава Пензы завершил встречу с представителями СМИ словами: «Ситуация не такая трагическая, я думаю, мы найдем из нее выход».