Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|17:42
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Общество

Обнародован протокол голосования по вопросу финансирования троллейбусов

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В пятницу, 28 августа, в конце рабочего дня глава Пензы Владимир Мутовкин выполнил обещание, данное утром: огласил информацию о том, кто из депутатов Пензенской городской думы голосовал против выделения денег на поддержание троллейбусного движения в городе.

Дискуссия развернулась на сессии гордумы. Депутатам предложили выделить из казны еще 9,8 млн рублей на троллейбусное движение, причем с оговоркой: это деньги только на октябрь, а на ноябрь и декабрь они будут перераспределены позже. Однако решение принято не было, поскольку из 28 присутствовавших на сессии депутатов 16 проголосовали за, 11 - против, 1 воздержался.

Владимир Мутовкин пообещал обнародовать итоги голосования, «чтобы в случае отсутствия троллейбусов в октябре объяснить горожанам, кто и за что отдавал голос».

Глава города отметил, что на сессии одна из фракций гордумы в полном составе проголосовала против троллейбусного движения в октябре. Внесение поправок в бюджет он посчитал обычным процессом, а оперативность его принятия важна в связи с эпидемией коронавируса и выпадающими доходами.

«То решение, против которого проголосовали, создает угрозу прекращения троллейбусного движения. Более того, в последующем возможна ликвидация данного вида транспорта, так как возникает угроза увольнения людей из-за невыплаты им заработной платы из-за невыделения денежных средств в октябре», - подвел итог глава Пензы.

Владимир Мутовкин предоставил протокол голосования. Согласно ему, против финансиования проголосовали депутаты Павел Орлов, Андрей Жданников, Виктор Хомец, Сергей Лукичев, Александр Трутнев, Оксана Милаева, Илья Селиванов, Алексей Иванов, Александр Смирнов, Андрей Цесарев и Александр Рогожкин.

Воздержался Павел Куликов.

Тем не менее глава Пензы завершил встречу с представителями СМИ словами: «Ситуация не такая трагическая, я думаю, мы найдем из нее выход».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pgduma.ru
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Гость||

Ну что, красные бунт подняли?

Гость||

Лицемеры! Хотят наш город в село превратить с маршрутами. Зато сколько разговоров о развитии. Полный упадок!

Гость||

Гость писал(a):

Ну что, красные бунт подняли?

Не-а «Красные» перепугались до смерти , что их изберут, так они «сливаются» технично ,чтоб договор не нарушать

Гость||

Из-за спины воровать , а потом возвращать с видом благодетеля

Гость||

так большинство же за проголосовали. почему не принято решение?

Гость||

Гость писал(a):

так большинство же за проголосовали. почему не принято решение?
2 голоса не хватило ЗА. Там своя система.

Гость||

Давайте город Пенза переименуем в деревню Пенза! На город больше не тянет!!!

Гость||

Гость писал(a):

Давайте город Пенза переименуем в деревню Пенза! На город больше не тянет!!!
Давайте призовём депутатов к ответу:

Гость||

Они не понимают что основной пассажир троллейбуса - это пенсионер, которого они своими же законами заперли дома на самоизоляции (и правильно сделали)! Поэтому и убытки! Надо ждать конца эпидемии!

Гость||

Глава деревни-деревнатор...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

депутаты Павел Орлов, Андрей Жданников, Виктор Хомец, Сергей Лукичев, Александр Трутнев, Оксана Милаева, Илья Селиванов, Алексей Иванов, Александр Смирнов, Андрей Цесарев и Александр Рогожкин.

Воздержался Павел Куликов.

УХОДИ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Давайте призовём депутатов к ответу:
Давайте. Как? Отзыв не прокатит.

Гость||

Ждём губернатора на «белом коне» спасителя и дарителя, как ещё выигрывать выборы ? Через многоходовочки и с коммунягам договор прокатит, их потом одарят, лишь бы за них не голосовали

Гость||

Этот замполит такие заводки мутит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владимир Мутовкин пообещал обнародовать итоги голосования, «чтобы в случае отсутствия троллейбусов в октябре объяснить горожанам, кто и за что отдавал голос».
А где список тех, кто ЗА?

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Имя: Гость
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