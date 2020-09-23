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Политика

Львова-Белова о жизненных приоритетах: Все течет, все меняется

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Во вторник, 22 сентября, общественница Мария Львова-Белова, назначенная сенатором Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области, прокомментировала изменение своих взглядов на политическую карьеру.

В тот день она разместила пост, в котором сообщила подписчикам о новом этапе своей жизни, поблагодарила всех, кто помогал ей расти, открывал новые перспективы, делился опытом, оказывал деятельную поддержку.

Один из пользователей в комментариях к этой записи напомнил Львовой-Беловой, что год назад у нее было совершенно другое отношение к чиновничеству.

«Я долго думала, как сказать и написать, и понимаю, что многие могут от меня после этого отвернуться. Человек предполагает, а Бог располагает! Так случилось, что, пройдя всю предвыборную кампанию и рассчитывая и желая быть в Думе, по целому ряду обстоятельств я была вынуждена отказаться.

Одно из них - в том, что мое место сегодня, видимо, - не среди чиновников, от чьих заседаний я, честно говоря, засыпаю.

А здесь, вместе с ребятами, на стройке, на конференциях, на проектах, потому что это реальное дело, реальное поле», - процитировал пользователь написанные ею 15 сентября 2019 года слова. Тогда она отказалась от мандата депутата городской думы.

Год назад она также писала: «Каждый раз важно не только признаваться себе в чем-то, но и принимать, что ты можешь совершать ошибки. И как православный человек понимаю, что для чего-то мне нужно пройти сейчас через все это, но главное не потерять себя. А за время предвыборной и послевыборной кампании это как раз и произошло. Постоянно переступала через себя, постоянно шла на какие-то уступки, выслушивала огромное количество негатива в свой адрес, неоправданного негатива. Все это отражалось на моей семье. Я приняла решение, что я хочу быть подальше пока от всего этого!»

Через некоторое время Мария ответила комментатору: «Прошел целый год!) Все течет, все меняется».

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже вручила Марии Львовой-Беловой удостоверение и нагрудный знак сенатора.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 2 - срезка с vk.com/id52156120
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одно из них - в том, что мое место сегодня, видимо, - не среди чиновников, от чьих заседаний я, честно говоря, засыпаю.
Теперь будет спать за очень хорошую зарплату

Гость||

не потеряй себя, занимайся, чем занимаешься и не бросай своих подопечных, они без тебя не смогут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Через некоторое время Мария ответила комментатору: «Прошел целый год!) Все течет, все меняется».
Так отвечают когда крыть нечем.

Гость||

ты уже нашла себя в этом мире

Гость||

Лицемерие и фальш.

Гость||

Гость писал(a):

Лицемерие и фальш.
и расчёт

Гость||

Гость писал(a):

ты уже нашла себя в этом мире
не бросай нас убогих

Гость||

Как я переобулась

Гость||

От Маши теперь все, кроме чиновников губернатора, и отвернулись!

Гость||

Гость писал(a):

ты уже нашла себя в этом мире
твоё место ЗДЕСЬ!

Гость||

Переобуваться не вредно, вредно не переобуваться!

Гость||

Пистимея Макаровна Морозова! Посмотрим, что останется после исчезновения ее тени

Гость||

Гость писал(a):

Переобуваться не вредно, вредно не переобуваться!
и носки не менять

Гость||

Всё течёт,всё меняется,главное бабло прибавляется !

Гость||

Пока, пацаки!

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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