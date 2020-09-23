Львова-Белова о жизненных приоритетах: Все течет, все меняется

23.09.2020 | 12:06

Во вторник, 22 сентября, общественница Мария Львова-Белова, назначенная сенатором Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области, прокомментировала изменение своих взглядов на политическую карьеру.

В тот день она разместила пост, в котором сообщила подписчикам о новом этапе своей жизни, поблагодарила всех, кто помогал ей расти, открывал новые перспективы, делился опытом, оказывал деятельную поддержку.

Один из пользователей в комментариях к этой записи напомнил Львовой-Беловой, что год назад у нее было совершенно другое отношение к чиновничеству.

«Я долго думала, как сказать и написать, и понимаю, что многие могут от меня после этого отвернуться. Человек предполагает, а Бог располагает! Так случилось, что, пройдя всю предвыборную кампанию и рассчитывая и желая быть в Думе, по целому ряду обстоятельств я была вынуждена отказаться.

Одно из них - в том, что мое место сегодня, видимо, - не среди чиновников, от чьих заседаний я, честно говоря, засыпаю.

А здесь, вместе с ребятами, на стройке, на конференциях, на проектах, потому что это реальное дело, реальное поле», - процитировал пользователь написанные ею 15 сентября 2019 года слова. Тогда она отказалась от мандата депутата городской думы.

Год назад она также писала: «Каждый раз важно не только признаваться себе в чем-то, но и принимать, что ты можешь совершать ошибки. И как православный человек понимаю, что для чего-то мне нужно пройти сейчас через все это, но главное не потерять себя. А за время предвыборной и послевыборной кампании это как раз и произошло. Постоянно переступала через себя, постоянно шла на какие-то уступки, выслушивала огромное количество негатива в свой адрес, неоправданного негатива. Все это отражалось на моей семье. Я приняла решение, что я хочу быть подальше пока от всего этого!»

Через некоторое время Мария ответила комментатору: «Прошел целый год!) Все течет, все меняется».

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже вручила Марии Львовой-Беловой удостоверение и нагрудный знак сенатора.