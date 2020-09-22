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Политика

Львова-Белова прокомментировала свое назначение в Совфед

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Во вторник, 22 сентября, пензенская общественница Мария Львова-Белова прокомментировала свое назначение на пост сенатора Совета Федерации ФС РФ от области. Соответствующую запись она разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она поблагодарила всех, кто помогал ей расти, открывал новые перспективы, делился опытом, оказывал деятельную поддержку на протяжении последних лет.

«Для меня это назначение - честь и большая ответственность. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие, буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь родной Пензенской области. Для меня прежде всего важно достроить и доделать арт-поместье Новые Берега, проект своей жизни. Я надеюсь, что в новом качестве это точно получится... Буду стараться максимально привлекать внимание и поддержку федерального центра для развития нашей Малой Родины)

Пожелайте нашей семье и нашей команде сил и помощи Божией на этом важном и ответственном этапе жизни!» - написала Мария Львова-Белова, обращаясь к своим подписчикам (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред).

Постановление о наделении Львовой-Беловой полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Пензенской области 21 сентября подписал губернатор Иван Белозерцев. Документ уже вступил в силу и будет действовать в течение всего срока работы главы региона, то есть на протяжении пяти лет.

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Источник — фото Марии Львовой-Беловой, vk.com/id52156120
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Гость||

С Киреенко то чего, получится?

Гость||

Детьми бы занималась лучше, политикантша. Сделала вип-домики для инвалидов за деньги и взятки и карьеру на костях строит

Гость||

А как же время на семью?

Гость||

Желаем Божьей помощи в таком ответственном деле!

Гость||

Пистимея.

Гость||

Спасибо за новость, мы очень рады, что в касте жуликов-воров прибыло!

Гость||

Гость писал(a):

Пистимея.
Та чёрная была , в тенях , которые исчезают в полдень.

Гость||

Для меня прежде всего важно достроить и доделать арт-поместье «Новые Берега», проект своей жизни. Я надеюсь, что в новом качестве это точно получится... Буду стараться максимально привлекать внимание и поддержку федерального центра для развития нашей Малой Родины)

Вот оно, понимание задач. Всё ровно наоборот, Мария. Жаль, глубоко ошибочное решение губера.

Гость||

Нескромный вопрос про фамилию, точнее про 2ю её часть. Супруг случайно не в ТРК "Наш дом" трудится? ;) P.S Поздравляю!

Гость||

Ну а кто ещё должен представлять область?

Беспалов, Савин,или ,может быть ректор-полицейский,или генерал от Пенза-курорт?

Хваткая,креативная,умная,расчетливая,молодая,молодец!

Только как вот инвалиды без неё?

С Божьей помощью,это,конечно,хорошо,но мало.

Гость||

Спросите,за что был уволен папа ее,львов-белов, с должности директора Пензенской филармонии? За что был сослан в Краснодар? Вовремя смылся...или дети за отцов не отвечают?

Гость||

Как ошибочное, ничего подобного, он ей должок вернул за тот раз, забыли, мандат свой отдала ...дяде, сейчас вернули сторицей.

Гость||

Виноват, ошибочка тёте отдала ...

Гость||

Политика не делается в чистых перчатках, лузеры!

Всех обставила,молодец!

Хорошая смена Матвиенко растет!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.09.2020 15:12|

Как ошибочное, ничего подобного, он ей должок вернул за тот раз, забыли, мандат свой отдала ..

так и есть

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Имя: Гость
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