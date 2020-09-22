Львова-Белова прокомментировала свое назначение в Совфед

22.09.2020 | 14:25

Во вторник, 22 сентября, пензенская общественница Мария Львова-Белова прокомментировала свое назначение на пост сенатора Совета Федерации ФС РФ от области. Соответствующую запись она разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она поблагодарила всех, кто помогал ей расти, открывал новые перспективы, делился опытом, оказывал деятельную поддержку на протяжении последних лет.

«Для меня это назначение - честь и большая ответственность. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие, буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь родной Пензенской области. Для меня прежде всего важно достроить и доделать арт-поместье Новые Берега, проект своей жизни. Я надеюсь, что в новом качестве это точно получится... Буду стараться максимально привлекать внимание и поддержку федерального центра для развития нашей Малой Родины)

Пожелайте нашей семье и нашей команде сил и помощи Божией на этом важном и ответственном этапе жизни!» - написала Мария Львова-Белова, обращаясь к своим подписчикам (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред).

Постановление о наделении Львовой-Беловой полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Пензенской области 21 сентября подписал губернатор Иван Белозерцев. Документ уже вступил в силу и будет действовать в течение всего срока работы главы региона, то есть на протяжении пяти лет.