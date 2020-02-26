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Политика | В правительстве Пензенской области назначен еще один зампред

26.02.2020|12:30
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В правительстве Пензенской области состоялось очередное назначение. Со среды, 26 февраля, заместителем председателя стал Денис Бубнов.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. «Он будет курировать экономико-инвестиционный блок», - пояснила она.

Ранее Денис Бубнов занимал должность руководителя филиала кадастровой палаты Управления Росреестра по Пензенской области.

На официальном сайте правительства куратором двух министерств - экономики и промышленности, а также управления цифрового развития значится Валерий Беспалов. С именем этого зампреда связан инцидент, произошедший недавно под селом Золотаревка Пензенского района. На видеозаписи, попавшей в Сеть, человек, похожий на Валерия Беспалова, конфликтует с сотрудниками ДПС. После этого было назначено служебное расследование.

С 18 февраля 2020-го на должность заместителя председателя правительства также был назначен Валерий Савин, ранее уже занимавший данный пост, а также являвшийся вице-губернатором области.

28 ноября 2017 года он покинул этот пост по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

В 2019-м его оправдали суды двух инстанций - районный и областной. О том, что Валерий Савин возвращается на работу в правительство Пензенской области, стало известно 17 февраля 2020-го.

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Гость|26.02.2020 12:43|

Экономику же Беспалов контролирует. Забрали?

Гость|26.02.2020 12:44|

Болото! НИКОГДА НИ БУДУТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВСЕГДА НА СЕБЯ!

Гость|26.02.2020 12:45|

Кто таков Денис Бубнов? Дайте биографическую справку, пока тут дерьма не накидали.

Гость|26.02.2020 12:53|

Про беспалова классный ролик на Ю-Тубе висит, как он 22 февраля был остановлен с синей рожей гайцами в Золотаревке.

Гость|26.02.2020 12:59|

Круговорот .... в природе (в правительстве). Совсем не из кого выбрать? Или другие еще хуже?

Гость|26.02.2020 13:04|

Гость писал(a):

Кто таков Денис Бубнов? Дайте биографическую справку, пока тут дерьма не накидали.
Бубнов Денис Борисович

(родился 22.10.1978, г. Пенза)

Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области. Выдающийся выпускник Пензенского государственного университета.

Окончил ПГУ (2000).

Заместитель министра государственного имущества Пензенской области (2008), заместитель директора – главный технолог в Земельной кадастровой палате (с 2008 г.).

Директор филиала Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области (с июня 2014 г.).

Награжден Почетными грамотами Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пензенской области, Управления сельского хозяйства Пензенской области и Губернатора Пензенской области.

Гость|26.02.2020 13:07|

сколько же там дармоедов и бездельников собралось? кто же улицы будет мести?

Гость|26.02.2020 13:09|

Число бюрократов растет неуклонно...

Гость|26.02.2020 13:09|

9 замов маловато. Надо округлить до десятка. И чтоб у каждого по пять своих замов.

Гость|26.02.2020 13:11|

Чем беднее регион, тем больше в нем чиновников. Население стремительно убывает, а чиновников прибывает.

Гость|26.02.2020 13:32|

расплодили паразитов на шее налогоплательщщиков!

Гость|26.02.2020 13:33|

Гость писал(a):

9 замов маловато. Надо округлить до десятка. И чтоб у каждого по пять своих замов.
Пока оф.сайте тишина по этому поводу. Зато придумали кураторство Кувайцеву "Управление транспорта Пензенской области" (если учесть что городской он развалил,это его бардак) и "Проектный офис Правительства Пензенской области" ,и Аэропорт ,ну и вернули Савина которому ещё не придумали кураторство.)))

Гость писал(a):

9 замов маловато. Надо округлить до десятка. И чтоб у каждого по пять своих замов
Рост количества чиновников показывает их низкий профессиональный уровень ,они не справляются !Чем больше чиновников ,тем ниже проф.уровень власти.

Гость|26.02.2020 13:47|

с такой скоростью врачей бы искали.которых явно не хватает........

Гость|26.02.2020 13:51|

Количество чиновников продолжает расти, да с нездешней силой...

Ведь был громкий скандал - федеральный центр возмутил вопиющий факт, в ДОТАЦИОННОМ и ДЕПРЕССИВНОМ регионе - у председателя правительства Пензенской области оказалось 9 заместителей и 5 министров, на одного министра - по 1,8 зампреда! Как говорят в Сибири: "Приходи, кума, любоваться!"

А вскоре количество министров в Пензенской области... увеличилось до 11-и.

Для сравнении, в Швейцарии с населением почти 9 млн. человек, всего... 8 министров!

Надо же, в Москве с населением 12 330 126 человек, в правительстве города нет ни одного министерства - существуют департаменты, комитеты и управления!

А в нищем регионе - Пензенской области, где численность населения по данным Росстата составляет 1 318 103 человек, куда не плюнь одни министры, аж в глазах рябит...

Гость|26.02.2020 14:04|

Пока оф.сайте тишина по этому поводу. Зато придумали кураторство Кувайцеву "Управление транспорта Пензенской области" (если учесть что городской он развалил,это его бардак) и "Проектный офис Правительства Пензенской области" ,и Аэропорт ,ну и вернули Савина которому ещё не придумали кураторство.)))

Рост количества чиновников показывает их низкий профессиональный уровень ,они не справляются !Чем больше чиновников ,тем ниже проф.уровень власти.

Никого не волнует, лишь бы они все разваливали и "пилили" бюджетные деньги....Вот поэтому, так и все происходит. Впереди укрупнение регионов, никто не отменял..

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