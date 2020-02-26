26.02.2020 | 12:30

В правительстве Пензенской области состоялось очередное назначение. Со среды, 26 февраля, заместителем председателя стал Денис Бубнов.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. «Он будет курировать экономико-инвестиционный блок», - пояснила она.

Ранее Денис Бубнов занимал должность руководителя филиала кадастровой палаты Управления Росреестра по Пензенской области.

На официальном сайте правительства куратором двух министерств - экономики и промышленности, а также управления цифрового развития значится Валерий Беспалов. С именем этого зампреда связан инцидент, произошедший недавно под селом Золотаревка Пензенского района. На видеозаписи, попавшей в Сеть, человек, похожий на Валерия Беспалова, конфликтует с сотрудниками ДПС. После этого было назначено служебное расследование.

С 18 февраля 2020-го на должность заместителя председателя правительства также был назначен Валерий Савин, ранее уже занимавший данный пост, а также являвшийся вице-губернатором области.

28 ноября 2017 года он покинул этот пост по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

В 2019-м его оправдали суды двух инстанций - районный и областной. О том, что Валерий Савин возвращается на работу в правительство Пензенской области, стало известно 17 февраля 2020-го.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.