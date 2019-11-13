13.11.2019 | 16:11

Выслушав приговор в Ленинском районном суде в июне, в ноябре в областном встретились бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Летом одного оправдали, двух других признали виновными по ряду статей, но освободили от наказания в связи с истечением срока уголовного преследования.

Теперь дело слушалось в апелляционной инстанции. Адвокаты Ширшиной и Титковой настаивали на полном оправдании подопечных, но прокурор не согласен: виновны все.

«Считает приговор суда незаконным, необоснованным ввиду его несправедливости, несоответствии выводов суда изложенным в приговоре фактическим обстоятельствам дела», - процитировала судья Пензенского областного суда Ольга Подшибякина.

Несколько лет назад Валерий Савин захотел приобрести землю в садоводческом товариществе «Искра» на Барковке. Участок экс-чиновник получил бесплатно, а, по версии следствия, он принадлежал муниципалитету.

Ирина Ширшина и Татьяна Титкова якобы помогли Савину в незаконном оформлении дачи. Дамам вменялись и другие эпизоды. Государственный обвинитель не отступался.

«Суд необоснованно оправдал Савина в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Наличие сговора по факту незаконного предоставления участка Савину подтверждается детализацией телефонных переговоров и иными доказательствами. Обман главы администрации и других должностных лиц выразился в предоставлении выписки из протокола общего собрания от 6 июня 2014 года, который являлся фиктивным», - отметил прокурор отдела областной прокуратуры Дмитрий Дырдов.

На суде Валерий Савин заявил: за то время, что прошло с момента зачитывания приговора Ленинского районного суда, произошло важное изменение.

«23 июля 2019 года СНТ получило документ о регистрации права собственности на земли коллективного пользования, и как раз тот участок, о котором мы говорили, вошел в собственность земель СНТ», - пояснил он.

Пензенский областной суд постановил оставить решение Ленинского районного без изменений. Оправданный повторно Валерий Савин счастлив, но планирует обращаться в прокуратуру, чтобы восстановить свои поруганные честь и достоинство. Ирина Ширшина собирается доказывать собственную невиновность в вышестоящей инстанции. Позиция Татьяны Титковой пока неясна.