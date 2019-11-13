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Общество | Бывшего вице-губернатора Валерия Савина оправдали повторно

13.11.2019|16:11
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Выслушав приговор в Ленинском районном суде в июне, в ноябре в областном встретились бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Летом одного оправдали, двух других признали виновными по ряду статей, но освободили от наказания в связи с истечением срока уголовного преследования.

Теперь дело слушалось в апелляционной инстанции. Адвокаты Ширшиной и Титковой настаивали на полном оправдании подопечных, но прокурор не согласен: виновны все.

«Считает приговор суда незаконным, необоснованным ввиду его несправедливости, несоответствии выводов суда изложенным в приговоре фактическим обстоятельствам дела», - процитировала судья Пензенского областного суда Ольга Подшибякина.

Несколько лет назад Валерий Савин захотел приобрести землю в садоводческом товариществе «Искра» на Барковке. Участок экс-чиновник получил бесплатно, а, по версии следствия, он принадлежал муниципалитету.

Ирина Ширшина и Татьяна Титкова якобы помогли Савину в незаконном оформлении дачи. Дамам вменялись и другие эпизоды. Государственный обвинитель не отступался.

«Суд необоснованно оправдал Савина в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Наличие сговора по факту незаконного предоставления участка Савину подтверждается детализацией телефонных переговоров и иными доказательствами. Обман главы администрации и других должностных лиц выразился в предоставлении выписки из протокола общего собрания от 6 июня 2014 года, который являлся фиктивным», - отметил прокурор отдела областной прокуратуры Дмитрий Дырдов.

На суде Валерий Савин заявил: за то время, что прошло с момента зачитывания приговора Ленинского районного суда, произошло важное изменение.

«23 июля 2019 года СНТ получило документ о регистрации права собственности на земли коллективного пользования, и как раз тот участок, о котором мы говорили, вошел в собственность земель СНТ», - пояснил он.

Пензенский областной суд постановил оставить решение Ленинского районного без изменений. Оправданный повторно Валерий Савин счастлив, но планирует обращаться в прокуратуру, чтобы восстановить свои поруганные честь и достоинство. Ирина Ширшина собирается доказывать собственную невиновность в вышестоящей инстанции. Позиция Татьяны Титковой пока неясна.

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Гость|13.11.2019 18:53|

penzainform.ru писал(a):

«23 июля 2019 года СНТ получило документ о регистрации права собственности на земли коллективного пользования, и как раз тот участок, о котором мы говорили, вошел в собственность земель СНТ», - пояснил он.
Вообще то по Закону рассматриваются действия на время преступления, а не после устранения улик.

Гость|13.11.2019 18:56|

Ждем возвращения поруганного на пост вице-губернатора.

Гость|13.11.2019 18:58|

Гость писал(a):

Ждем возвращения поруганного на пост вице-губернатора.
Надо спешить к юбилею Победы. С Канцеровой рядом будут стоять.

Гость|13.11.2019 19:00|

Нет ни стыда, ни совести!

Гость|13.11.2019 19:00|

Гость писал(a):

Вообще то по Закону рассматриваются действия на время преступления, а не после устранения улик.
Вероятно у пензюковских судей свои законы, которые не всегда совпадают с Законами РФ.

Гость|13.11.2019 19:08|

А Стрючкову вернут прицел после оправдания или останется в архиве вещдоков?

Гость|13.11.2019 19:16|

строчок без прицела не мужик))

Гость|13.11.2019 19:18|

Гость писал(a):

Нет ни стыда, ни совести!

Ну почему же? Бывший высокопоставленный чинок потребует компенсации за "поруганную честь и достоинство" и отсудит, с полного непротивления Фемиды, миллионов эдак 20-30 из тощего российского бюджета.

Только после такого вот "рассмотрения дел" всё больше людей не верят в справедливое правосудие.

Гость|13.11.2019 19:23|

Какие фильмы можно снимать, готовые сценарии.

Гость|13.11.2019 19:25|

самый гуманный суд...интересно, кто за него впрягся и на какой автомашине в скором времени будет рассекать судья

Гость|13.11.2019 19:32|

Иришка, что шапку нацепила на голове вообще бардак как всегда?!

Гость|13.11.2019 19:33|

Какие омерзительные рожи......

Гость|13.11.2019 19:34|

На какой какой, Ирисинка поди мазду подарит

Гость|13.11.2019 19:36|

Подставили их,не виноватые они и пострадали за идеи либерализма???

Гость|13.11.2019 19:38|

Гость писал(a):

Ждем возвращения поруганного на пост вице-губернатора.
Вот если бы его осудили и он полностью признал вину,то возможно как Агамагомедов пошёл бы на повышение,а так усё,кресло занято другой ..... ))))))))))

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Имя: Гость
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