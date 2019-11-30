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Политика | В региональном Заксобре отреагировали на задержание Владимира Вдонина

30.11.2019|22:49
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В Законодательном собрании Пензенской области прокомментировали задержание депутата Владимира Вдонина.

В субботу, 30 ноября, нетрезвого народного избранника, ехавшего на автомобиле Land Rover с подложными номерами, остановили сотрудники ГИБДД. Его отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л.

Однако депутат с результатом не согласился и решил пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Валерий Лидин заявил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус.

«Поведение Владимира Васильевича является противоречащим не только партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», - сказал Валерий Лидин.

В пресс-службе Заксобра уточнили, что Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции.

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Гость|30.11.2019 22:56|

В магнит эту тварь... Пусть знают как выживают люди.. Спиногрыз не благодарный

Гость|30.11.2019 22:59|

Пусть катается на маршрутке.. Может кто узнает эту неблагодарную харю.. Рожу..

Гость|30.11.2019 23:04|

Долой его из депутатов!

Гость|30.11.2019 23:05|

А давно ли гражданин состоит в партии? Халиф на час быть может, кто там ещё в обойме принятых простолюдинов?

Гость|30.11.2019 23:07|

А что из себя представляет многие депутаты городской думы Пензы и ЗакСобрания области, красноречиво свидетельствует следующий вопиющий факт: на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Василий Бочкарев, которого народ пензенский люто ненавидит и дал ему прозвище «Вася-доля» заявил:

"Я хочу попросить всех депутатов прекратить вообще, так сказать, грабить население, грабить «управляйки», как их сегодня называют, и заниматься неприглядными вещами. Для партии неудобно. Я не буду называть фамилий. Все ребята, кто грабит город, кто грабит население, все вы друг друга знаете. Я просто вам обещаю, что я вас всех включу на следующий год в программу проверки в части вашего бизнеса, легальности его, в первую очередь, заработной платы, и аффилированных с вами предприятий. У некоторых — ни кола, ни двора, а стройку такую иногда ведут в области и в городе на подставных лиц, будь здоров. Многие тут шустрые, я их знаю, которые рэкетируют городскую власть. Я об этом знаю, у меня оперативная информация есть. Посиделки в этой столовой городской на предмет «делать нечего»… Хотя все имеют вроде бы работу основную, целыми днями в этой столовой торчите...

Начинайте работать и рэкетом прекращайте заниматься. Не думайте, что мы слепые, что мы не видим или мало знаем. Что-то не знаем, но во время проверок будем знать больше. Вот я вас предупреждаю — все депутаты городской Думы и областного ЗакCобрания, которые связаны с бизнесом и не легализовали свой бизнес, будут включены в план проверки следующего года. Ноги выдернем, значок отнимем и на место поставим. Имидж Пензенской области сегодня зависит не только от губернатора, но и от каждого из вас. Вот давайте вместе создадим проект «Спасение Пензенской области»..."

Согласно утверждениям горе-губернатора В.Бочкарева, ушлые депутаты - "...РЭКЕТИРУЮТ ВЛАСТЬ И ГРАБЯТ НАСЕЛЕНИЕ?.."

Господа правоохранители! Как говорит Владимир Владимирович: "ГДЕ ПОСАДКИ?.."

Гость|30.11.2019 23:11|

А про сынка Кувайцева почему молчат ?

Гость|30.11.2019 23:17|

что с сынком ????

Гость|30.11.2019 23:18|

Похоже это на " заказ" просто так таких оленей не берут!)) Как будто его в Пензе раньше никто не видел на этих номерах)) и он первый раз выпил))

Гость|30.11.2019 23:21|

Гость писал(a):

Похоже это на " заказ" просто так таких оленей не берут!)) Как будто его в Пензе раньше никто не видел на этих номерах)) и он первый раз выпил))
Заказ не заказ, а оборзел он.

Гость|30.11.2019 23:26|

Как зашёл в партию Единоросов так и вышел.

Считай повезло, что исключили из партии.

Гость|30.11.2019 23:27|

Не Ваше дело

За собой глядите и за своими детьми

Заказ 100% и первый и второй раз

«потерпевший» профессионально вопросы Викулову задавал, способный.

Так и Алексей на прослушке стоял,

знали где он, с кем он и в каком состоянии. Подлая подстава. Крысы.

Гость|30.11.2019 23:27|

Гость писал(a):

Похоже это на " заказ"
К приезду Медведева готовятся. Вишенка на торте. Бордели, оборзевший сынок бывшего мэра, кидающийся на людей, заживо сваренные два человека в яме, секс-министр-насильник, пьяный депутат единорос с поддельными номерами, размахивающий поддельной же ксивой сотрудника Генпрокуратуры, и многая, многая другое.

Гость|30.11.2019 23:29|

И номера по инициалам - случайность .

Гость|30.11.2019 23:30|

Пишут он там доляху на Маяке имеет, наверно отжать хотят. Или любовница слила :))

Гость|30.11.2019 23:33|

Гость писал(a):

доляху на Маяке имеет, наверно отжать хотят. Или любовница слила :))
Да пофиг. Вот вообще паралельно. Вот Лисовола бы копнули или других "корифеев", там МИЛЛИАРДЫ.

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Имя: Гость
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