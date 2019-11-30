30.11.2019 | 22:49

В Законодательном собрании Пензенской области прокомментировали задержание депутата Владимира Вдонина.

В субботу, 30 ноября, нетрезвого народного избранника, ехавшего на автомобиле Land Rover с подложными номерами, остановили сотрудники ГИБДД. Его отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование с помощью алкотестера выявило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе - 0,23 мг/л.

Однако депутат с результатом не согласился и решил пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Валерий Лидин заявил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус.

«Поведение Владимира Васильевича является противоречащим не только партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», - сказал Валерий Лидин.

В пресс-службе Заксобра уточнили, что Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции.