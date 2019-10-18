Сергей Златогорский вновь возглавил администрацию Кузнецка

18.10.2019 | 08:13

Главой администрации г. Кузнецка вновь стал Сергей Златогорский. Депутаты местного Собрания представителей поддержали его кандидатуру на сессии, состоявшейся в четверг, 17 октября.

Златогорский возглавляет мэрию второго по величине города Пензенской области с 2012 года. До этого он работал в региональном правительстве заместителем председателя и вице-губернатором.

По словам депутата Марины Калмыкова, за годы работы в Кузнецке Златогорский не только продемонстрировал свои профессиональные и человеческие качества, но и заслужил доверие горожан.

Ранее чиновник опубликовал в кузнецкой прессе и личном блоге статью «Как нам обустроить Кузнецк», в которой указал основные задачи, стоящие перед местной властью. В их числе - эффективная бюджетная политика, наращивание экономического потенциала (в том числе привлечение крупных инвесторов), развитие туристической отрасли.

«Главный посыл, который я хочу донести до жителей города, заключается в следующем. Нам - власти, местному бизнесу, всем кузнечанам - надо объединиться вокруг идеи развития и преображения нашего города. Без консолидации наших усилий «развития и преображения» не получится», - подчеркнул Златогорский.

По его словам, «город должен встряхнуться, взбодриться, поверить в себя, в свои силы. Сгенерировать и воплотить в реальность идеи, проекты, важные для развития и преображения Кузнецка».