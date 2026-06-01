Пензячку с детьми во время ракетной опасности не пустили в торговый центр

Охрана торгового центра на улице Московской не пустила жительницу Пензы с детьми внутрь во время ракетной опасности, которая объявлялась днем в пятницу, 29 мая. Горожанка рассказала о случившемся в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Во время ракетной опасности оказались рядом с ТЦ «Арбат» на Московской. Включили оповещение, там говорилось, что, если вы на улице, нужно зайти в любой ТЦ на 1-й этаж и укрыться там. Мы были с детьми. Подошли к «Арбату» - охранник не пустил нас внутрь, сказав, что внутри остаются только те, кто был там до объявления ракетной опасности. И мы остались на улице. Зачем тогда в оповещении на Московской говорят «Зайдите в любой ТЦ», если по факту туда не пускают? Насколько правомерны действия охраны в ТЦ «Арбат»?» - написала пензячка.

На ее жалобу обратили внимание в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

В ведомстве подчеркнули: действия охраны торгового центра «Арбат» в описанной ситуации противоречат установленным рекомендациям и порядку действий при объявлении сигнала «Ракетная опасность».

«Согласно действующим инструкциям, торговые центры обязаны предоставлять укрытие людям, находящимся на улице во время угрозы. Стоит учитывать, что в некоторых регионах ответственность за отказ в укрытии при ракетной опасности прямо не предусмотрена нормативными актами. Однако это не отменяет обязанности ТЦ следовать установленным рекомендациям и обеспечивать безопасность граждан в чрезвычайных ситуациях.

Если ситуация требует срочного реагирования, можно позвонить в экстренные службы по номеру 112 и сообщить о нарушении», - пояснил специалист.