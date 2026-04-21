В Бессоновском районе девочке-инвалиду не выдавали медизделия

В Бессоновском районе 11-летнюю девочку долгое время не обеспечивали необходимыми медицинскими изделиями. Прокуратура помогла семье получить компенсацию за самостоятельно приобретенные товары.

Ребенку-инвалиду на дому оказывают паллиативную помощь, он нуждается в специальных изделиях для поддержания функций органов и систем организма, однако их выдача не производилась.

Районная прокуратура зафиксировала нарушение законодательства о защите прав несовершеннолетних и направила иск в суд.

«Заявленные требования удовлетворены, на региональное министерство здравоохранения возложена обязанность компенсировать семье понесенные расходы, а также выплатить компенсацию морального вреда», - сообщили в областной прокуратуре.

Деньги уже перечислены родителям девочки.