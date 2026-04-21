В Бессоновском районе девочке-инвалиду не выдавали медизделия

Из жизни

В Бессоновском районе девочке-инвалиду не выдавали медизделия
Печать
Max

В Бессоновском районе 11-летнюю девочку долгое время не обеспечивали необходимыми медицинскими изделиями. Прокуратура помогла семье получить компенсацию за самостоятельно приобретенные товары.

Ребенку-инвалиду на дому оказывают паллиативную помощь, он нуждается в специальных изделиях для поддержания функций органов и систем организма, однако их выдача не производилась.

Районная прокуратура зафиксировала нарушение законодательства о защите прав несовершеннолетних и направила иск в суд.

«Заявленные требования удовлетворены, на региональное министерство здравоохранения возложена обязанность компенсировать семье понесенные расходы, а также выплатить компенсацию морального вреда», - сообщили в областной прокуратуре.

Деньги уже перечислены родителям девочки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ребенок минздрав прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!