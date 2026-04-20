В Пензенском районе отказывались дать землю вдове участника СВО

В Пензенском районе супруге погибшего военнослужащего предоставили землю только после вмешательства прокуратуры.

Вдова участника СВО пыталась встать на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление участка, но орган местного самоуправления отказал ей.

Женщину указали, что на момент гибели супруга она была зарегистрирована на территории другого района.

На нарушение прав члена семьи военнослужащего обратила внимание прокуратура. Главе Пензенского района внесли представление.

В результате виновное должностное лицо оштрафовали, а вдове предоставили в собственность земельный участок, сообщили в областной прокуратуре.